[Rumeur] Des photos de la carte mère de la Nintendo Switch 2 en fuite sur Internet

Crédit photo : Crédit photo : Reddit

On pensait avoir quelques heures de répit dans le déluge de rumeurs autour de la Nintendo Switch 2, mais un utilisateur du réseau Reddit a publié des photos de ce qu'il clame être le circuit imprimé de la Switch 2... On aura décidément presque tout vu de la machine avant qu'elle ne soit annoncé, à part la console en entier, ce qui en soi est un peu étonnant.Si les internautes ont tendance à accorder un certain crédit à ces photos, c'est parce que le modèle de processeur indiqué sur les photos correspond aux informations sur les expéditions décortiquées par les fans ces dernières semaines : tout concorde bien, on pourrait donc penser que ces photos sont bien celles des circuits de la prochaine génération de console de Nintendo. Comme toujours, toutefois, on reste prudent et on considère bien ces images comme une rumeur, dans l'attente d'une officialisation de la Switch 2 par Nintendo prochainement.Dans les échanges entre internautes sur Reddit, beaucoup de questions se posent autour de ces circuits. On avaient entendu parler d'une technologie 4n en termes de taille des circuits, mais les photos montrent que cela ne semble pas être le cas, au profit d'une gravure 8n certainement moins chère (car ce mode date de 2018 et est donc largement éprouvé), mais aussi du coup un peu moins performante avec aussi une durée de charge de la batterie moins longue. Certains disent toutefois que la gravure est trop fine pour que ce soit le cas, et penchent donc pour une gravure 6n, sorte de compromis entre les deux technologies.N'hésitez pas à compléter cela dans les commentaires si vous avez des infos, ou à venir en parler avec nos fans de rumeurs sur le canal rumeurs-leaks sur notre serveur Discord En outre, les internautes ont aussi déterminé que le circuit était l'oeuvre de Samsung, ce qui est contesté par d'autres qui rappellent que le SoC provient de Taiwan, et serait donc plutôt fourni par TSMC, un autre partenaire de Nintendo, mais certains arguent que la provenance concerne le lieu d'assemblage, et non le lieu de fabrication du SoC. On est guère plus avancé.La question qu'on se pose en ce Premier janvier, c'est pourquoi ces photos, pourquoi maintenant ? En choisissant de ne pas révéler la Switch 2 avant 2025, Nintendo prenait le risque de voir son nouveau hardware circuler en images sur le Net avant son annonce officielle : dès la production lancée dans les usines asiatiques, en dépit de toutes les précautions prises, les fuites d'images deviennent beaucoup plus difficiles à empêcher. Ajoutons à cela que des studios ont reçu l'équipement pour développer puis tester leurs jeux vidéo, et on comprend que les leaks de ce genre étaient inévitables.C'est la raison pour laquelle il semble plausible que Nintendo décide de présenter sa console très vite en ce début d'année 2025 : le 8e Noël de la Switch 1 est maintenant derrière nous, la console semble s'être bien vendue même si on en aura confirmation à la prochaine publication des résultats trimestriels début février, et Nintendo peut donc sans craintes révéler son incroyable secret et nous permettre de vous parler de la Switch 2 avec toutes les infos que Big N voudra bien partager avec nous !Source : Reddit