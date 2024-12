Puissance Nintendo vous adresse ses meilleurs voeux pour 2025

Toute l’équipe de Puissance Nintendo vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 ! Une année qui s’annonce passionnante pour les fans de Nintendo, avec la perspective d’une nouvelle console, mais que nous espérons avant tout joyeuse et ludique pour chacun d’entre vous.L’année 2024 nous a offert de belles surprises, comme nous l’avons rappelé dans notre rétrospective . La Nintendo Switch, que beaucoup voyaient sur le déclin, a continué à nous surprendre avec des titres mémorables et des heures de jeu inoubliables. De The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom à Mario & Luigi: L'Epopée Fraternelle, les raisons de se réjouir n’ont pas manqué !Mais c’est avec un enthousiasme renouvelé que nous nous tournons vers 2025, une année où Nintendo devrait marquer les esprits avec l’arrivée tant attendue de la Switch 2. Nous avons hâte de partager avec vous toutes les annonces, bandes-annonces et surprises que Big N nous réserve.En ce premier jour de l’année, nous tenons également à remercier nos fidèles lecteurs. Depuis près de 28 ans, Puissance Nintendo existe grâce à votre passion et à votre soutien. Que vous nous suiviez depuis la Nintendo 64 ou que vous nous ayez découverts récemment, merci d’être à nos côtés.Enfin, un grand merci à l'équipe de PN : rédacteurs, testeurs et newsmakers qui travaillent sans relâche pour vous informer et partager leur amour de Nintendo. Grâce à eux, 2025 promet d’être une année riche en contenu, avec une actualité Nintendo qui, comme toujours, saura nous surprendre.A lire aussi : Bonne année 2024 Et vous, qu’attendez-vous de cette nouvelle année ? Partagez vos espoirs, vos attentes et vos souvenirs en commentaire ou sur notre serveur Discord . Nous avons hâte de vous lire ! Pendez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, il est possible que des choses s'y passent dans les prochaines semaines !Belle et heureuse année 2025 à toutes et tous, et surtout... bon jeu !