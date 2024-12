Dossier Nintendo Switch (Switch)

Rétrospective Nintendo 2024 : vers le crépuscule de la Nintendo Switch ? Est-ce que la Nintendo Switch est toujours vaillante ? Retour sur les grosses surprises de 2024 ! Dossier

Après 7 ans de bons et loyaux services, Le Nintendo Switch est toujours sur le devant de la scène et s’impose toujours plus auprès des joueurs et auprès des éditeurs. Cependant, est ce que la console de Nintendo arrive à son terme ou est elle toujours en forme malgré l’ombre de la prochaine machine du constructeur ? Il est grand temps de revenir sur les temps forts de la Switch et de Nintendo de 2024 dans ce dossier !

Bien que l’année 2024 n'ait pas été aussi profitable que 2023, la Nintendo Switch continue d’enrichir son catalogue régulièrement. Le plombier est toujours présent mais laisse également de la place à d’autres héros comme la Princesse Peach et Zelda ainsi qu’aux éditeurs tiers pour continuer à faire vivre la machine. Alors oui, la Nintendo Switch va souffler ses 8 bougies en mars 2025 et sa petite sœur ne devrait plus tarder mais la console hybride continuer à s’imposer dans les foyers tout comme dans les chiffres de vente (encore 100 000 exemplaires vendus au Japon la semaine de Noël 2024 !), au point même d’avoir permis l’essor de machine PC sous forme de tablette (coucou Asus et son ROG Ally) et d’influencer la concurrence comme Sony et son Playstation Portal. Après cette année, nous ne pouvons que souhaiter une très belle année 2025 à la Nintendo Switch !



Puissance Nintendo a été heureux de partager cette année avec vous ! Toute l’équipe a hâte de vous retrouver l’année prochaine pour découvrir ce que 2025 réserve à la Switch et à Nintendo.

