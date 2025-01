La Switch en 2025 : notre guide des jeux Nintendo, exclusifs ou AAA, à ne pas manquer en 2025

Les jeux Made in Nintendo

Donkey Kong Country Returns HD

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition

Metroid Prime 4 : Beyond

Légendes Pokémon Z-A

Les jeux indépendants exclusif

Les jeux tiers multiplateformes

Sid Meier’s Civilization VII

Tomb Raider IV-VI Remastered

Suikoden I & II HD Remaster

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée

Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire

Star Overdrive

Inazuma Eleven : Victory Road

Capcom Fighting Collection 2

Little Nightmares 3

Dragon Quest I & II Remake 2D-HD

Lost Hellden

Shantae Advance : Risky Revolution

Rumeurs, anniversaire et actualités annexes

La Switch 2

Nintendo x Universal Park

Instant coup de vieux

Les festivités commencent dès janvier avec le remake HD de Donkey Kong Country Returns Alors que les habitants de l’ile Donkey Kong vivaient paisiblement, la tribu des Tiki Tak débarque et dérobe le stock de bananes du gorille. Accompagné de son fidèle Diddy, Donkey Kong se met à la poursuite des voleurs à travers toute l’ile.Sorti à l’origine sur Wii, le titre ressort (comme Donkey Kong Tropical Freeze) avec des graphismes en haute définition. Vous devrez parcourir les 80 niveaux repartis en 8 mondes ainsi que les célèbres niveaux en chariot de mine. Entre les pièces, les bananes, les ennemis et les ballons, vous aurez de quoi tester votre adresse. Le titre est jouable en solo ou à 2 en local (le 2nd joueur incarne alors Diddy). Autres ajouts, les commandes par mouvement, les niveaux bonus de la version 3DS et des facilités pour les nouveaux joueurs sont également de la partie.Les Kong vous attendent afin de récupérer leur stock de bananes dans Donkey Kong Country Returns HD en exclusivité Switch dès le 16 janvierEn 2024, nous apprenions que Nintendo possédiez 100% de Monolith Soft (qui devient filiale du constructeur japonais). Il était le seul épisode Xenoblade non disponible sur Switch, Xenoblade Chronicles X débarque dans une version definitive prochainement En l’an 2054, la Terre est détruite suite à la guerre entre 2 espèces extraterrestres ! Un petit nombre d’humain a réussi à s’enfuir à bord du vaisseau « Grande Blanche » mais il s’écrase sur une planète du nom de Mira. Cette dernière est gigantesque et se compose d’immenses biomes et d’espèces animales différentes. C’est le bataillon BLADE qui est chargé d’explorer cette nouvelle planète afin de rebâtir et de développer New Los Angeles ! Mais est ce que la guerre entre les espèces extraterrestres est terminée pour autant ?Une des rares dernières exclusivités WII U (oui, cette console avait des jeux exclusifs) s’offre un lifting pour une ressortie sur la Switch. En plus du monde, de l’aventure et des créatures gigantesques, vous aurez le loisir de parcourir une histoire riche et intense en rebondissement. Qui dit exploration dans un RPG, dit combat et vous serez gâté ! Vous pourrez choisir vos armes et un large éventail de classe et d’attaques spéciales. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez acquérir un Skell, un exosquelette pensé pour le combat et une exploration plus rapide.L’aventure de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition vous tente ? Prenez votre mal en patience jusqu’au 20 mars 2025.Cela fait maintenant 4 ans qu’il avait été annoncé et il est bientôt entre nos mains : Metroid Prime 4 : Beyond arrive bientôt Aucune information sur l’histoire n’a actuellement été confirmée. Seule une bande annonce a été dévoilé lors du dernier Nintendo Direct. Samus semble plus en forme que jamais afin de combattre les pirates de l’espace et les metroids au nom de la Confédération Galactique. Nul doute qu’une attention particulière de Retro Studios sera au rendez-vous. Sans plus d’information quant à sa date ni plateforme, Metroid Prime 4 : Beyond sera disponible en 2025.Après la sortie du second DLC de Pokémon Ecarlate et Violet, la licence Pokémon n’a pas eu de jeu console en 2024. Chose qui devrait changer en 2025 avec la sortie du Légendes Pokémon Z-A Tout comme Metroid Prime 4, peu d’information ont été dévoilées quant à l’intrigue du prochain jeu Pokémon. A l’heure de ces lignes, l’histoire devrait prendre place dans Illumis, la capitale de Kalos (6éme Génération). En effet, la ville subit un aménagement urbain, ce qui annonce des différence avec Illumis de la version 3DS.Autre information, la méga évolution est également de retour et d’autre Pokémon devrait en bénéficier. Légendes Pokémon Z-A, le prochain titre de la Pokémon Company et Game Freak, se fait donc désirer pour 2025 (sans date de sortie précise également).Même s’il s’agit de la console de Nintendo, les éditeurs tiers ont une place dans cet écosystème, surtout pour des titres exclusifs.Annonce en 2023 puis reporté pour avril 2025, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time vous plongera dans une nouvelle vie de rêve et une aventure mêlant passé et présent . A l’instar du dernier opus sorti sur 3DS, le nouvel épisode de Fantasy Life vous permettra de nouer des amitiés et de construire votre ville parfaite. Entre plusieurs missions d’exploration, voyagez dans le passé afin d’en apprendre plus sur les secrets de l’île.Il était l’annonce événement de Level-5, le professeur Layton revient dans un nouvel opus intitulé Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. Les puzzles et les déductions célèbres du détective sont de retour dans un tout nouveau monde et une toute nouvelle intrigue. Accompagné de son fidèle Luke, le professeur rempile pour de nouveaux mystères en 2025 (sans plus de précision sur une date de sortie).De plus en plus d’éditeurs prennent du temps afin d’adapter leurs jeux sur la console de Nintendo en plus de celle de Sony et de Microsoft ! De quoi faire plaisir aux fans cette année.Est-ce que la série de jeu Civizilization a besoin d’être présentée ?Le 7ème épisode vous proposera de construire votre civilisation, votre armée, vos bâtiments, vos merveilles et votre empire afin de dominer le monde ! En incarnant un grand dirigeant, vous devrez prendre des décisions (parfois difficiles) afin de faire prospérer votre empire. Que ce soit en solo ou en multijoueur en ligne, montrez de quoi vous êtes capable ! Sid Meier’s Civilization VII s’implante sur Switch et sur toutes les plateformes le 11 février 2025 . Des DLC et une offre de précommande sont également disponibles.Apres la remasterisation des 3 premiers épisodes, l’archéologue à la natte revient avec la sortie en HD des épisodes 4, 5 et 6 Ainsi, vous suivrez les aventures de Lara Croft qui, à la suite de la découverte d’un tombeau en Egypte, doit sauver l’humanité des ténèbres. Entre mystères, actions, flingues, tyrannosaures, ficelles scénaristiques et voyages autour du globe, ces 3 opus sont un must-have pour les fans de Tomb Raider.Pour les plus nostalgiques, le mode polygone est également disponible à tout moment de l’aventure. Petit avertissement tout de fois pour les plus jeunes, le dernier opus, Tomb Raider : Angel of Darkness, est un jeu très critiqué. Lara Croft reprend les armes pour la sortie le 14 février de Tomb Raider IV-VI RemasteredIl était une fois, un ancien héros qui devint un tyran et dont l’empire sombre de plus en plus dans les ténèbres. Cependant, le héros accompagné de ses acolytes se dresseront afin de redonner prospérité au royaume. Puis dans le 2nd opus, le héros et son ami Jowy, membres de la Brigade Licorne, sont au cœur d’une dispute entre pays. Après la signature d’une trêve, le continent semble retrouver la paix, mais pendant combien de temps encore ?Profitant d’une ressortie HD, Suikoden 1 et 2 s’offrent des améliorations sonores et visuelles, une sauvegarde automatique, un journal de conversation et la possibilité d’accélérer les combats. La paix du royaume attend votre venue avec Suikoden I & II HD Remaster, disponible dès le 6 mars sur toutes les plateformes.Après Atelier Marie Remake, Koei Tecmo présente la suite de sa série avec Atelier Yumia : L’Achimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée Alors que l’alchimie est devenue taboue, Yumia et ses compagnons tentent de comprendre la raison de la chute de l’empire aladissien, autrefois florissant grâce à l’alchimie. Yumia explorera également un continent en ruine et ses souvenirs pour mettre fin à cette interdiction.En plus de l’exploration libre, les joueurs pourront s’essayer à un système de synthèse pour créer leurs propres ateliers et outils, utiles en exploration et en combats. Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est prévue pour le 21 mars sur toutes les consoles, y compris la Nintendo Switch.Bienvenue dans la Comté ! Vous, hobbit résidant à Lèzeau (anciennement Hobbitebourg), vivez votre vie paisible. Après avoir personnalisé votre hobbit, vous aurez pour mission de décorer votre maison, de vous occuper de votre jardin en fonction des saisons, de pêcher dans les rivières, de partir à la cueillette, de montrer vos compétences culinaires ou encore de nouer de bonnes relations avec vos voisins hobbits.Dans cet Animal Crossing à la sauce J.R.R Tolkien, la détente et la gestion de votre maison sont au centre de ce jeu. Une part d’exploration et une histoire complètent le tout pour un dépaysement total. Les hobbits attendent votre venue dès le 25 mars 2025, avec Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire, sur toutes les plateformes. Dévoilé lors du Nintendo Direct Partners Showcase , Star Overdrive s’apprête à rider sur les consoles prochainement.Suite à un message de détresse, vous parcourrez un vaste monde avec votre hoverboard. Cependant, des créatures se dresseront devant votre chemin et vous demanderont améliorer vos compétences de combat ou vos tactiques. Vos hoverboard est également personnalisable afin de trouver votre manière parfaite de glisser.Les développeurs, fans de Zelda Breath of The Wild, ont souhaité retrouver dans leur titre, l’essence de la production de Nintendo tout en glissant leurs pattes. Votre hoverboard est prêt pour votre aventure dans Star Overdrive, dès le 10 avril sur toutes les consoles.Annoncé en 2016 pour une sortie en 2028, puis repoussé, annulé et enfin repris, Inazuma Eleven : Victory Road est finalement prévu pour 2025 , profitant actuellement d’une béta fermée également.Septième épisode de la licence, cet opus conserve les mécaniques propres à la série et mélange jeu de foot et jeu de rôle. 25 ans après les événements du premier opus, Unmei Sasanami, étudiant au collège Nagumohara est le manager de l’équipe de foot. Une histoire originale, la possibilité de recruter les 4500 joueurs issus des précédents seront évidemment de retour.Pour bénéficier des caractéristiques techniques de la Switch, Inazuma Eleven : Victory Road profitera des contrôles tactiles tout comme la possibilité de définir l’orientation de l’écran. Le ballon vous attend en juin 2025 avec Inazuma Eleven : Victory Road.On reprend les mêmes et on recommence !Après une première collection, Capcom revient avec sa licence phare de combat dans Capcom Fighting Collection 2. Cette collection regroupe Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 et Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.Des améliorations graphiques sont au rendez-vous tout comme la possibilité d’essayer de nouveaux combattants à l’instar de Shin Akuma, Final Bison ou encore Evil Ruy. Ken et Ryu sont déjà sur le ring avec Capcom Fighting Collection 2 pour 2025.Après 2 opus, la série Little Nightmares revient pour un tout nouvel épisode Toujours dans ce monde si particulier, vous ferez la connaissance de Low et Alone, qui sont à la recherche de la sortie de Nulle-Part. Cependant, ce voyage ne sera pas facile et le monde rempli d’illusion ne sera pas de tout repos. Une terrible menace tapie dans l’ombre sera également un obstacle pour les 2 héros.En plus de vous plonger dans vos peurs d’enfance, Little Nightmares III vous promet un parcours à 2 joueurs, soit en solo accompagné de l’IA soit 2 joueurs en coopération en ligne. Etes-vous prêt pour affronter vos cauchemars ? Réponse en 2025 avec la sortie multiplateforme de Little Nightmares III.La poule aux œufs d’or de Square Enix revient avec la réédition de Dragon Quest I et II en format 2D-HD.Dans la contrée d’Alefgard, le peuple semble profiter de la vie grâce à la Boule de Lumière, un puissant artéfact. Cependant, Dragonlord, en quête de pouvoir, attaqua le château et s’empara de cet artéfact. Alors que le peuple s’inquiète pour son avenir, un jeune guerrier se met en quête de récupérer la Boule de Lumière et de délivrer la princesse du Dragon Vert. Cependant, il devra obtenir l’équipement légendaire pour compléter sa mission.Dans le second opus, le héros revient au château victorieux. Le roi lui offre alors le trône mais le héros refuse pour créer son propre royaume. Débarquant en terre de Torland avec la princesse, ils donnèrent naissance à 3 enfants et le royaume prospéra pendant 100 ans. Un jour, Hargon le Sorcier, souhaitant conquérir le monde, prit d’assaut le château de Moonbrooke.En réponse, le roi de Midenhall envoya son fils combattre le sorcier sans lui conseiller de retrouver au préalable les autres descendants du héros. Reprenant le style 2D-HD, si cher a Square Enix, les premiers opus de la saga Dragon Quest s’offre un lifting haute définition ainsi que des améliorations sonores et visuelles. Le royaume a besoin de votre aide dans Dragon Quest I & II Remake 2D-HD, pour une sortie prévue en 2025.Le studio français Artisan Studios s’apprête à sortir son nouveau titre : Lost Hellden. Bienvenue sur Era, une planète où les gens sont liés à un des 7 péchés. Les personnes doivent toutes leurs vies combattre leurs pulsions pour obtenir une âme immortelle. Cependant, s’ils échouent, ils se transforment en bêtes. Dernier remparts, les Arkhons, représentants de la religion, sont en charge de s’occuper des monstres.Un jour, une femme donne naissance à des jumeaux, événement qui n’ait jamais arrivé auparavant. Un des jumeaux se retrouve lié à un péché tandis que le second ne l’est pas. Alors qu’ils sont en formation pour devenir Arkhons, Leht, le jumeau lié, s’échappe de la ville. Son frère est alors missionné pour le retrouver et le ramener.En plus de proposer un RPG au tour par tour, Lost Hellden se parcourt dans des décors peints à la main et avec une bande son signée Sakimoto (Final Fantasy XII et Valkyria Chronicles). Une aventure et un voyage initiatique vous attendent en 2025 avec Lost Hellden sur toutes les plateformes.Prévu pour une sortie en 2024, Shantae Advance : Risky Revolution se retrouve décaler pour 2025.Shantae signe son grand retour avec l’édition du chapitre perdu de la saga 20 ans après. Dans son infamie, La pirate Risky Boots a fait pivoter le continent et peut déplacer n'importe quelle ville jusqu'à la côte pour la piller en toute simplicité ! Avec sa chevelure, sa danse du ventre et ses capacités de transformation, Shantae est la seule héroïne à pouvoir venir à bout de ce plan en prenant le contrôle de la terre elle-même.Un mode combat à 4 joueurs est également disponible. En plus d’une version console, une édition spéciale pour GameBoy Advance est également prévue. Shantae a besoin de votre aide en 2025 avec la sortie de Shantae Advance : Risky Revolution sur toutes les plateformes.Elle est sur beaucoup de lèvres : la suite de la Nintendo Switch n’en finit pas de faire couler beaucoup d’encre — notamment chez nous . Pour le moment, aucune information officielle concernant son design, ses jeux, sa date de lancement ou encore son prix ne sont connus mais nul doute que la machine sera présentée en 2025.Dites nous en commentaire quels sont les caractéristiques et les jeux que vous imaginez pour la Nintendo Switch 2 ou si l’avalanche de rumeurs commence à vous agacer.Présenté lors d’une présentation spéciale, la zone Donkey Kong est ouverte depuis décembre au parc Universal Japan. En 2025, le Universal Epic Universe situé à Orlando ouvrira ses portes avec plusieurs « mondes » comme celui d’Harry Potter, de Dragons, des monstres de la Warner et celui de Nintendo qui comprendra la zone Mario et la zone Donkey Kong. Ouverture le 22 mai 2025 !Pour les nostalgiques, 2025 rime avec les 30 ans de la sortie du casque Virtual Boy mais également avec la présentation de la Sega Saturn et de la Playstation 1. Le casque n’aura connu que quelques jeux avant d’être officiellement un échec pour Nintendo. En 2005, Big N ouvre son Nintendo Wi-Fi Connection afin que les joueurs Wii et DS puissent s’affronter en ligne (gratuitement à l’époque). Succès qui s’explique en partie grâce à la sortie de Mario Kart DS au même moment.Cependant c’est en 2015 que le président de Nintendo Satoru Iwata tire sa révérence, laissant Nintendo orphelin d’un visage connu et apprécié.