News Tomb Raider IV-VI Remastered (Switch)

Tomb Raider IV-VI Remastered : Lara Croft revient le 14 février 2025

Aspyr et Crystal Dynamics ont dévoilé la sortie prochaine de Tomb Raider IV-VI Remastered sur plusieurs supports dont la Switch. Cette nouvelle collection regroupe trois aventures de Lara Croft: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness.