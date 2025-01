Switch 2 : L’équipe de Puissance Nintendo réagit à l’annonce et partage ses attentes

Design et ergonomie de la console

Joy-Cons et leurs nouveautés techniques

Rétrocompatibilité et stratégie de lancement

Jeux et line-up attendu

Réactions personnelles et attentes de l’équipe

PN Show Actu #1 : Retour sur l'annonce de la Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Switch 2 reprend les codes de sa prédécesseure, avec un design globalement similaire mais dans un format plus imposant. Pour certains, comme Kurogeek, cela ne constitue pas une réelle surprise : « Pas de surprise, elle ressemble beaucoup à la première Switch mais en plus grande. » Xavier, quant à lui, adopte une vision plus enthousiaste : « Bigger is better. De fait, Nintendo montre une console plus grande, avec un écran plus grand et des Joy-Cons plus grands. »Le style plus mature de la console est également salué : « Un produit abouti, beaucoup plus mature que ne l’était la première Switch, avec des coloris plus sérieux », ajoute Xavier. Cependant, Tonio espère que des coloris plus vifs viendront compléter cette palette : « Le design est classe, mais j’espère qu’il y aura des coloris plus pimpants ! »Le format plus grand soulève aussi des interrogations concernant l’ergonomie. Kurogeek s’inquiète de l’impact sur la prise en main, en particulier pour les enfants : « Les Joy-Cons aussi sont plus gros. Je me pose la question de la prise en main pour les plus jeunes. » La question de la portabilité, un des atouts phares de la première Switch, est également remise en cause. Pour une analyse plus détaillée, n’hésitez pas à consulter notre article consacré à l’analyse des Joy-Cons La console est un tout : de la machine avec le concentré de technologie qu'on imagine, on élargit notre horizon et on s'intéresse maintenant aux Joy-Cons, car eux aussi prennent du volume et évoluent par rapport à la Switch. C'est en tout cas ce que la bande-annonce nous a permis de comprendre rapidement.Les Joy-Cons de la Switch 2 introduisent une nouveauté intrigante avec leur système magnétique. Cette mécanique est saluée par certains, comme Kirbyspower : « Et jolie trouvaille ces Joy-Cons magnétiques ! » Cependant, Kurogeek se montre plus réservé, s’interrogeant sur leur solidité : « J’espère que les deux petites barrettes latérales seront solides. Je ne la sens pas du tout cette histoire en termes de praticité et de durée de vie. » Mais notre parti pris est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la potentielle fragilité du connecteur est trop évidente pour que cela soit un vrai point faible.L’autre grande nouveauté est la possibilité d’utiliser les Joy-Cons comme souris. Cette fonctionnalité suscite beaucoup de curiosité. « Le gimmick du Joy-Con souris est LA curiosité hardware dont on attend les applications de pied ferme », commente Axfili. Tonio partage cet enthousiasme : « Je suis intrigué par l’utilisation des Joy-Cons en mode souris, surtout pour les FPS. » Xavier, de son côté, souligne que sans les fuites concernant la console quelques jours avant cette vidéo, l'aspect souris des Joy-Cons aurait été difficile à saisir dans la vidéo : « la fonction souris se comprend aussi bien, encore fallait-il le savoir car on pouvait aussi penser à deux Joy-Cons qui se faisaient la course dans une simple animation. »L’annonce de la rétrocompatibilité est unanimement saluée au sein de l’équipe. Kurogeek se réjouit : « C’est là-dessus surtout que je me frotte les mains. » Cependant, il exprime une réserve : « La petite phrase : ‘compatible mais pas tout’, me laisse un arrière-goût de carotte dans la bouche. » Tonio considère néanmoins que cette fonctionnalité est essentielle pour exploiter le riche catalogue de la Switch originale : « Cela permet de profiter du catalogue conséquent de la grande sœur. »Sur le plan stratégique, Nintendo semble jouer la carte de la prudence. « Probablement traumatisé par l’échec Wii U, la confirmation du nom ‘Nintendo Switch 2’ montre une posture prudente », analyse Axfili. Xavier souligne la clarté de la présentation : « L’animation de la console qui se crée sous nos yeux est efficace, et le principe des Joy-Cons qui se détachent d’une nouvelle manière se comprend bien. »Après avoir exploré les caractéristiques techniques, intéressons-nous aux jeux qui accompagneront cette nouvelle console. Les premières images de Mario Kart ont retenu l’attention de l’équipe. Kurogeek est convaincu de sa place dans le line-up de lancement : « Il y aura un Mario Kart dedans, sinon pourquoi montrer des images ? »Xavier partage cet avis : « Les premières images de Mario Kart sont riches d’enseignements mais aussi de questions sur les nouveautés de gameplay pensées pour ce nouvel épisode dont les personnages semblent presque tout droit sortis de Super Mario Bros : Le Film ! » Le design de Donkey Kong a fait réagir, et les autres personnages semblent plus proches du film que de Mario Kart 8 Deluxe.Parmi les autres titres attendus, les rumeurs évoquent Metroid Prime 4. Kurogeek anticipe sa présence : « Je pense aussi que Metroid Prime 4 en fera partie. Oui, ils l’ont montré, ils vont assumer. » Honnêtement, on n'en sait rien : peut-être Samus fera-t-elle une apparition dans le prochain Nintendo Direct consacré à la Switch 2. En effet, un Nintendo Direct a été confirmé dans cette même vidéo, annonciateur d'infos plus précises sur le planning de lancement. Mais il n'aura lieu que dans deux mois et demi, le 2 avril 2025, cela semble si loin !Le fait est que pour l'heure, on a guère plus d'informations sur les jeux qui accompagneront la sortie de la Switch 2. Seul le prochain Nintendo Direct nous livrera de précieux détails sur l'ensemble du catalogue de lancement. On n'exclut pas non plus des annonces de la part de studios qui auraient besoin de communiquer sur leurs projets pour la nouvelle console : avec la crise que traverse le secteur du jeu vidéo actuellement, la sortie d'une nouvelle console ne peut pas être une mauvaise nouvelle.L’effet de surprise a été sacrément réduit par les nombreuses fuites, comme le souligne Tonio : « L’effet de surprise a été atténué par l’océan de leaks. » Malgré cela, les attentes restent élevées. Atar préfère attendre davantage d’informations sur les jeux : « Ce qui m’intéresse à titre personnel, ce sont les jeux, donc je reste dans l’attente. »Xavier conclut sur une note optimiste : « Beaucoup d’enthousiasme et d’envie de découvrir cette nouvelle génération de console qui nous accompagnera pendant de nombreuses années. » Ne manquez pas de nous dire si vous avez vous aussi été sensible aux leaks de ces dernières semaines, ou si grâce à nos mentions [Rumeur], vous avez réussi à vous préserver de toute cette excitation !Pour une analyse approfondie sur cette présentation de la Switch 2, ne manquez pas le PN SHOW Actu #1 , où Boris revient sur cette annonce marquante dans une émission-pilote hyper intéressante dans laquelle il décortique chaque séquence de manière approfondie. On vous remet le lecteur ici pour en regarder un morceau dès maintenant :Merci aux membres de l'équipe qui ont transmis leur ressenti dans le cadre de la préparation de ce dossier: Atar, Axfili, Kirbyspower, Kurogeek, Tonio et Xavier.