Les sorties Nintendo Switch de février 2025 : Notre guide des jeux à ne pas manquer

La sélection PN des jeux à surveiller !

Sid Meier's Civilization VII

Sid Meier's Civilization VII - Official Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous voilà le dirigeant d'un territoire ! Votre but : le faire prospérer afin qu'il devienne l'empire le plus long à travers les 3 ages de civilisation. Vous commencerez votre aventure au stade de l'Antiquité pour arriver à l'Age Moderne en passant par l'Age de l'Exploration. Dans la peau d'un dirigeant connu comme Auguste, La Fayette ou Confucius, vous pourrez choisir votre civilisation parmi l’Égypte, la Chine, Les Maya, Hawai, Les Normands, Bouganda et bien d'autres.







Si vous avez déjà essayé un Civilization, vous ne serez pas dépayser. Vous retrouverez ainsi la gestion de votre civilisation, ses attributs et ses constructions ainsi que le contrôle de votre peuple. Cependant, le jeu de stratégie n'oublie pas de s'améliorer avec la possibilité de changer de civilisation entre les 3 âges, permettant des changements d'objectifs en pleine partie ou la nouvelle ressource "Influence" qui permet de pouvoir lier des alliances avec d'autre états, y compris les Cités-Etats. Après les 31 civilisations disponibles dès le lancement, certaines seront disponibles par la suite comme celle des Chaouanons avec le dirigeant Tecumseh. Des petites nouveautés sont également au programme comme la possibilité de gérer les aménagements à partir des villes.





Etes vous un fin stratège et mènerez vous votre civilisation à sa pleine puissance ? Réponse avec Sid Meier's Civilization VII disponible dès le 6 février sur toutes les plateformes, y compris celle de Nintendo.

Tomb Raider IV-VI Remastered

avec la suite de la remasterisation de ses aventures dans Tomb Raider IV-VI Remastered.

Tomb Raider IV-VI Remastered - Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir parcouru le monde, Lara Croft découvre le tombeau du dieu égyptien Seth. Cependant, ce dernier se libère, plongeant l'humanité dans les ténèbres (Tomb Raider : The Last Revelation). Après avoir sauvé l'humanité (encore), Lara est enterrée vivante en Égypte et ses proches se remémorent ses aventures lors de ses obsèques (Tomb Raider : Chronicles). Puis dans l'épisode Tomb Raider : The Angel of Darkness, Lara est accusée de meurtre. Durant sa cavale, l’archéologue découvre un complot mêlant alchimie et artéfacts anciens.





Après le remaster des 3 premiers épisodes, l'éditeur Aspyr redonne au joueurs la possibilité de parcourir le monde et de résoudre des énigmes avec Lara Croft. Qui dit remaster, dit amélioration graphiques (même si vous pouvez opter pour les graphiques polygonales). D'autre ajouts sont également au programme comme une caméra mobile pour faire des clichés de votre héroïne, la possibilité de passer les cinématiques ou encore de nouvelles animations. Petite chose à savoir : l'épisode 6 est beaucoup critiqué pour son histoire, ses mécaniques et ses graphismes qui ont déplu aux joueurs.





Lara Croft arrivera t elle à survivre dans ses aventures ? Découvrez ou redécouvrez Tomb Raider IV-VI Remastered à partir du 14 février sur toutes les plateformes.

Afterlove EP

Afterlove EP: Reveal Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rama, un jeune musicien, voit sa vie chambouler après la disparition tragique de sa petite amie Cinta. N'arrivant pas à tourner la page, il se laisse aller pendant presque 1 an, au point de délaisser la musique, ses amis et sa santé mentale. Pour ne pas arranger les choses, la voix de Cinta commence à le hanter. Est ce que cette voix est le fantôme de sa petite amie ou est ce des hallucinations ? Cependant, Rama doit se ressaisir car son groupe se produit lors d'un grand concert dans un mois et si sa situation ne s'arrange pas, le groupe se fera sans lui.







Après Coffee Talk et de What Comes After, l'éditeur Fellow Traveller revient avec une aventure. Afterlove EP vous promet un mélange de visual novel et de jeu musical, le tout dans la ville de Jakarta revisitée. Chaque parties vous proposera des embranchements et des fins différentes en fonction de vos choix. Avec les dessins de Soyatu, célèbre artiste indonésien de mangas, vous parcourrez cette aventure au rythme de la bande originale composée par le célèbre groupe indonésien L'alphalpha.





Jakarta, la musique et le destin de Rama vous attendent dans Afterlove EP le 14 février sur toutes les consoles, y compris celle de Nintendo.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II

Trails through Daybreak II - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PS4, PS5, PC) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelques mois après la victoire sur l'organisation malfaisante Almata, les habitants de Calvard ont pu retrouver leurs vies paisibles. Cependant, cette paix est interrompu par une série de meurtre commis par une mystérieuse créature. Des factions tentent alors de tirer profil de cette situation, même si cela doit couter aux habitants de la région. Dans cette situation, le Spriggan Van Arkride reçoit une visite inattendue, le poussant à commencer sa propre enquête. Quel est l'auteur de ces crimes et quelles en seront les conséquences ?







Reprenant les aspects et les personnages du premier épisode, The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II vous permet d'approfondir l'histoire et les caractères des personnages et de ce pays. Pas de panique si vous n'avez pas joué ou fini le premier opus, une vidéo explicative vous permet de comprendre les grands arcs précédents. Dans cette aventure, vous pourrez profiter d'activité comme la pèche en dehors du scénario, qui vous occupera une soixantaine d'heure.



La paix en royaume de Calvard a besoin de vous dès le 14 février sur PS5, Steam et Switch avec la sortie de The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION

11 FR EU SWITCH STEAM Launch PEGI Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres en approche !

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de février 2025.YUGIOHHHHH ! Le jeu de cartes de Konami revient avec la réédition de plusieurs de ses titres sous la forme de la compilation Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION.Avis à tous les amateurs de Yu-Gi-Oh ou du dragon blanc aux yeux bleus ! Les 14 "premiers" jeux de la franchise s'octroient une nouvelle sortie en compilation. Parmi cette collection, vous retrouverez des jeux issus du catalogue Game Boy comme Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Game Boy Color à l'instar de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists ou encore de la Game Boy Advance tout comme Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards.Au programme de cette collection, des duels, la redécouverte de personnages et de cartes emblématiques, le suivi de l'histoire de l'animé, la possibilité d'affronter d'autre dueliste avec le mode en ligne de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, une galerie média pour admirer les boites et les manuels d'origine ou encore le pouvoir de remonter le temps afin d'affiner sa stratégie.Le puzzle du millenium (pour ceux qui ont vu l'animé) est entre vos mains avec Yu-Gi-OH! EARLY DAYS COLLECTION sur Nintendo Switch et Steam à partir du 27 février.En février, d'autres jeux pointent le bouts de leurs nez. Il y en aura pour tous les styles !Si vous êtes plus fans de beat them up bien déjanté, vous trouverez votre bonheur avec(6 février) ! Vous préférez les jeux de tirs, découvrez alors(6 février) ! Votre truc, c'est plutôt le scénario et l'aventure, voici les légendes urbaines avec(le 12 février), la science fiction digne des années 80 avec(le 20 février) ou encore la découverte des profondeurs océaniques via(19 février).Au contraire, si le jeu vidéo est pour vous une simulation, vous serez ravi de mettre la main sur un jeu de rencontre matrimoniale avec(13 février) ou la gestion de la seule boutique d'une ile remplie de dinosaures avec(13 février).Février, c'est aussi le moment des sorties physiques du(21 février) et de son aventure récompensée et très originale tout comme celle de(28 février) et de son combo RPG et Metal Slug.