Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur : une nouvelle bande annonce en français !

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur - Bande-annonce (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Notre cher Professeur Layton n'a pas encore dit son dernier mot. Deux mois après avoir suscité un réel engouement suite au trailer diffusé lors du Level-5 Vision 2024, une nouvelle vidéo a été mise en ligne et nous donne des indications à destination du public français sur la chaîne de Nintendo France.En effet, la nouvelle bande annonce fraichement sortie nous offre de nouvelles images du jeu sous-titrées en Français qui sortira sur Nintendo Switch ! Les passages de jeu sont toutefois pour le moment doublés en japonais et traduits en anglais dans les menus.A travers ce trailer, nous en apprenons davantage sur l'univers du jeu. Celui-ci se situera dans la ville imaginaire de Steam Bison, considérée comme la ville la plus développée des Etats Unis. Le professeur Layton accompagné de Luke devra résoudre un énigmatique mystère autour du fantôme de Gunman King Joe.La bande annonce fait également l'accent sur plusieurs phases de puzzle ponctuant le gameplay traditionnel. Ceux-ci ont été élaborés en étroite collaboration avec la société QuizKnock des spécialistes en ce genre, très réputés au Japon avec une chaine YouTube regroupant 2,38 millions d'abonnés.Alors, fini de patienter : profitez de ce nouvel extrait du très attendu Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur :Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur s'annonce très prometteur avec une direction artistique très proche de l'univers steampunk tout en étant très léchée. Attendez-vous ce jeu avec impatience ? Si le calendrier des sorties Nintendo reste encore flou pour l'année 2025, nous sommes désormais certains que nous pourrons compter sur Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur !