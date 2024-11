Décembre 2024 dans Pikmin Bloom : on s'apprête à fêter Noël durant tout le mois de décembre !

Voici les Pikmin déco Boule d'ornement

Au sujet du Pass Evénement premium

Des bonus anticipés

De nouveaux champignons insolites à affronter

Shopping fou de Noël

Les pousses dorées obtenues en invitant votre famille et vos amis à jouer à Pikmin Bloom entre le 1er novembre et le 31 décembre s’épanouiront en l’un des 7 types disponibles de Pikmin déco Boule d’ornement rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, ailés ou rocs.

Chaque mois, Pikmin Bloom invite ses joueurs-marcheurs à sortir de chez eux pour compléter une nouvelle collection de Pikmin Déco, et toute une série de missions dans un système de jeu désormais bien rôdé. En décembre, c'est un événement 100% fêtes de fin d'année qui se profile, et Niantic vient de publier tous les détails de ce qui attend les joueurs pour terminer l'année en beauté.On va commencer avec les Pikmin déco Boule d'ornement. Vous allez pouvoir récupérer des pousses dorées pour les obtenir du 1e au 31 décembre 2024, en sachant que vous pourrez parfois obtenir des Pikmin déco Mitaine et Autocollant d'hiver.Comment obtenir des Pikmin déco Boule d'ornement ? Comme toujours, c'est en participant aux missions du défi événementiel que vous pourrez peut-être remporter une pousse dorée. Outre les graines dorées, le jeu permettra ce mois-ci de gagner des pommes de pins ou des graines de fleurs. Il faut un peu de chance, mais lors de la floraison de la méga-fleur centrale, vous serez assuré de recevoir une pousse dorée.Le détail du programme des festivités n'a pas encore été communiqué par Niantic, mais on a encore plein d'infos sur le déroulement de vos sessions de jeu dans Pikmin Bloom en décembre.Chaque mois, Niantic propose un pass Evénement qui permet, moyennant quelques centaines de pièces, de profiter d'avantages pendant toute la durée du jeu :- A chaque étape, vous recevrez du nectar saisonnier en plus qui vous permettra de réaliser des tâches lors de l'événement- A la fin de la 4e étape, vous aurez une pousse dorée supplémentaire de la couleur ET du type de Pikmin déco de votre choix parmi les décos de décembre (Boule d'ornement, Mitaine ou Autocollant d'hiver)Ce Pass est réservé aux joueurs qui ont passé le niveau 20 dans le jeu. Si jamais vous tardez un peu à l'acquérir, son utilisation est rétroactive pour les missions de défi que vous auriez déjà réussies. C'est toujours bon à savoir !Autant l'utilisation du pass d'événement est-elle rétroactive, autant les achats de pass Événement premium au cours de la première semaine de l’événement incluront des pommes de pin en plus. Pour en bénéficier, il suffit d'acheter le pass avant le 7 décembre à minuit. Et quand on sait ce que permettent d'obtenir les pommes de pin, on se dit que ce mois-ci, peut-être, on va dépenser de l'or pour ce pass d'événement !En effet, les pommes de pin servent à débloquer des tenues pour votre Mii, et des pousses de Pikmin déco Mitaine. Voici une infographie diffusée par Niantic qui vous précise quel item vous débloquerez à quel seuil :On vous liste tout ça ici :- 500 pommes de pin : une barbe de Père Noël- 2200 pommes de pin : un pull blanc au motif sapin de Noël- 4000 pommes de pin : un pull marron au motif de renne- 6500 pommes de pin : un chapeau sapin de Noël- 9000 pommes de pin : Un pull au motif Père Noël- 12000 pommes de pin : Un chapeau ours blancIl va donc falloir mettre les petits plats dans les grands pour récolter un maximum de pommes de pin : celles-ci seront disponibles sous forme de "récompenses des défis événementiels, en plantant des fleurs, dans les boîtes mystères, en détruisant des champignons insolites, en tant que bonus à l’achat d’un pass Événement premium ou de lots à durée limitée".Durant tout le mois de décembre, des champignons insolites feront leur apparition, avec des puissances variables. Les Pikmin du moment nous seront utiles pour les affronter plus rapidement, ne tardez donc pas à faire pousser vos pousses dorées pour avoir un maximum de Pikmin saisonniers à disposition.Tous les week-ends, vous verrez de plus apparaître des champignons insolites géants. Pour les vaincre plus facilement, vous pourrez solliciter l'aide des autres joueurs en utilisant jusqu'à 3 porte-voix d'appel à l'aide. Un mécanisme encore une fois bien rôdé depuis quelques mois dans le jeu.Petit détail stratégique : si vous avez des amis qui vous appellent à l'aide depuis un autre fuseau horaire, vous pourrez déjà participer à des batailles contre des champignons insolites géants même si ce n'est pas encore le week-end pour vous. C'est le moment d'ajouter quelques joueurs asiatiques pour avoir un peu d'avance !L'inverse n'est pas vrai : si vous participez à un combat après la fin de l'événement dans votre fuseau horaire, vous ne recevrez pas la boite mystère correspondante. C'est cruel, mais c'est ainsi.On laissera les plus passionnés se ruiner en achats compulsifs dans la boutique du jeu où plusieurs lots seront proposés à partir du 30 novembre 2024 :- Lot complet de l’événement des fêtes exclusif : pétales de fleurs, tickets de renouvellement des champignons et pommes de pin- Lot Expert de champignon : 22 tickets de renouvellement de champignons et 500 pièces- Tenues Mii inspirées des Fêtes- Lots de fleurs : poinsettia et hellébore- Ticket de mission spéciale : Boule d’ornement/ Mitaine / Autocollant d’hiverEnfin, Niantic précise :C'est un très joli mois de décembre qui s'annonce dans Pikmin Bloom ! N'hésitez pas à relancer le jeu si vous l'aviez laissé tomber, il reste convivial et peu chronophage, tout en jouant avec les Pikmin qu'on adore !Rejoignez la communauté Pikmin Bloom en saissant le code d'invitation de votre dévoué : DMSLUEOZO.Source : Blog de Niantic