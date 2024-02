Sora viendra clore votre collection d'amiibo Smash le 16 février

Très attendu par les collectionneurs qui l'ont précommandé depuis plusieurs semaines, en particulier sur le My Nintendo Store (malheureusement en rupture de stock pour le moment), l'amiibo Sora vient clore une importante collection de figurines. En effet, chaque personnage intégré dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate a eu le droit à sa figurine dédiée et il manquait à l'appel le dernier des combattants, l'emblématique Sora de Kingdom Hearts.



Les premiers exemplaires sont en cours d'envoi au regard de quelques mails que nous avons reçu, il faudra donc bien surveiller votre boite aux lettres.





Masahiro Sakurai, le créateur de Super Smash Bros, a prévenu qu'il n'y avait pas de projet pour un nouveau jeu, ou du moins pas de sitôt. Sora a été le dernier personnage introduit via le second pass de combattants payant dans le jeu, il n'y aura donc plus aucun nouvel amiibo Super Smash à attendre.





On peut désormais logiquement se poser la question de l'avenir de la filière amiibo, qui enchante les collectionneurs. Si nous avons eu plusieurs amiibo Splatoon et Zelda, la collection a surtout été soutenu par Super Smash Bros. Cela fait bien longtemps que nous n'avons plus rien eu du côté d'Animal Crossing et de Pokémon. On aurait pu espérer quelques annonce autour de Mario vs Donkey ou même une Princess Peach dynamique à l'occasion de son nouveau jeu mais nous n'avons rien entendu à ce niveau. Aurons-nous d'autres amiibo à l'avenir ? C'est une question à laquelle Nintendo va devoir répondre un jour.