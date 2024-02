Quatre nouveaux costumes révélés pour Peach dans Princess Peach: Showtime!

Princess Peach: Showtime! - Transformations #2 (Nintendo Switch) 14/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 22 mars 2024, Nintendo lance une nouvelle exclusivité sur Nintendo Switch : Princess Peach: Showtime! Le jeu de plateforme permet d'incarner la princesse Peach dans différents univers qui seront l'occasion pour la princesse de revêtir de nombreux costumes thématiques.Dans sa nouvelle bande-annonce, Nintendo dévoile 4 nouveaux déguisements pour Peach :Ces nouveaux costumes sont les suivants :- Peach patineuse : quelle grâce et quelle légèreté pour cette Peach qui danse sur la glace avec... élégance et douceur !- Peach voleuse : sous son masque qui la rend (presque) méconnaissable, Peach est équipée d'un grappin qui lui permet de bondir de plateforme en plateforme.- Peach Sirène : les poissons l'aident à amasser les pièces dans ce monde sous-marin- Peach super-héroïne : elle a la classe Peach dans ce costume digne de Marvel ! Ce costume lui permet de soulever des charges lourdes et de voler.Cela nous fait dix costumes connus pour Peach : le premier trailer des Transformations que vous pouvez revoir depuis cette news nous permettait de voir Peach dans une tenue Peach Ninja, Peach Westen, Peach Epeiste, Peach Détective, Peach Pâtissière et Peach Kung-Fu.Avec ces 4 nouvelles transformations, on voit que Peach va avoir fort à faire... et nous aussi, avec un gameplay varié de monde en monde dans Princess Peach Showtime qui sort le 22 mars 2024 sur Switch !