EA Sports FC 24 est le prochain jeu à l'essai sur Nintendo Switch Online

EA Sports FC 24 s'invite sur Nintendo Switch Online en Europe pour une période d'essai gratuite dans le cadre du programme "Jeux à l'essai" réservée aux abonnées Nintendo Switch Online ! C'est donc une occasion en or pour les membres du service européens de plonger dans l'univers du football avec le tout dernier opus d'EA Sports.À partir d'aujourd'hui, les membres de Nintendo Switch Online peuvent télécharger et jouer à EA Sports FC 24 dans son intégralité. Une aubaine pour les amateurs du ballon rond qui pourront, s'ils le souhaitent, acquérir le jeu par la suite tout en conservant leur progression. Bien que le jeu ne soit pas actuellement en promotion, cela pourrait rapidement changer.EA Sports FC 24, c'est plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 ligues. Cette version, qui à l'occasion de l'abandon de la licence FIFA s'est offert sur Switch une vraie mise à jour, est une version qui promet l'expérience de football la plus authentique jamais créée (c'est en tout cas la promesse d'EA !).Le jeu propose divers modes pour tester ses compétences : Rivals, Squad Battles en offline, ou encore Champions pour les plus compétitifs. Sans oublier les Objectifs à compléter, les matchs amicaux pour une compétition plus décontractée, Clubs et Volta Football pour personnaliser votre propre Pro et jouer avec des amis tout au long de l'année.Lancez le téléchargement du jeu depuis le site de Nintendo ici La période d'essai de EA Sports FC 24 sur Nintendo Switch Online est disponible en Europe jusqu'au 21 février. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir gratuitement l'un des jeux de football les plus innovants et complets du moment.Source : Nintendo Everything