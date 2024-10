Nintendo dévoile Alarmo, le réveil interactif musical, à paraître en janvier 2025

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo - Se réveiller est un jeu ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a présenté son nouveau produit, le réveil musical interactif Alarmo. Il s'agit d'un réveil immersif dans l’univers des franchises Nintendo, comme Super Mario, Zelda, Splatoon ou Pikmin. Et c'est bien sûr dans une vidéo disponible sur YouTube que les premières images de ce réveil pas comme les autres ont été diffusées par Big NCe réveil interactif est doté d'un écran qui permet de se réveiller dans l’univers de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventure, le tout en musique.Alarmo réagit de plus aux mouvements grâce à un capteur et ce réveil s'éteint tout seul dès que l'on sort du lit, mais aussi via un mode bouton plus classique. Sur le dessus, ce champignon blanc vous permettra de configurer et de régler les fonctionnalités de votre réveil matin.Des mises à jour gratuites à venir offriront de nouvelles scènes issues de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons. Alarmo promet de rendre notre douloureux réveil du matin plus amusant et interactif, avec des options de personnalisation et de suivi de vos habitudes matinales.Disponible dès la mi-janvier 2025, Alarmo pourra être précommandé en exclusivité sur le My Nintendo Store par les abonnés Nintendo Switch Online qui seront donc les tous premiers à pouvoir découvrir ce produit qu'on n'attendait clairement pas annoncé aujourd'hui !Que vous inspire ce produit ? On sait que c'est un autre hardware que vous attendiez plutôt, mais nul doute que ce réveil pas comme les autres saura attiser votre curiosité comme il attise la nôtre ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou nous rejoindre sur notre serveur Discord pour discuter de cette nouveauté.Source : Communiqué de presse