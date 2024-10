7 mois après Yuzu, Nintendo met fin à l’émulateur Switch Ryujinx

mk8 odin pro 2 reduced format usage Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après la fermeture de l’émulateur Yuzu il y a quelques mois, c’est désormais au tour d'un autre émulateur, Ryujinx, de tirer sa révérence. Le créateur de l’émulateur, gdkchan, a été contacté par Nintendo avec une offre claire : stopper le projet, retirer l’organisation et supprimer tous les actifs associés. Peu après cette demande, le site et les pages GitHub de Ryujinx ont été mis à jour, et les téléchargements ont été désactivés​.Ryujinx avait gagné en popularité grâce à sa capacité à faire tourner les titres Switch non seulement sur PC, mais aussi sur des PC portables comme l’Odin Pro 2. Des tests récents montraient même des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe fonctionnant sur des smartphones Android. Le projet travaillait également sur une version iOS, qui aurait permis de jouer à des titres phares tels que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur les iPhones récents​.Cette nouvelle mise à mort fait partie d’une offensive plus large de Nintendo contre la scène des émulateurs Switch, qui a été particulièrement boostée par la popularité croissante des appareils comme le Steam Deck et l’Asus Rog Ally. Les communautés d’émulation, bien que souvent prônant l’utilisation légale de copies de jeux, sont parfois associées à du piratage pur et simple, un sujet particulièrement sensible pour Nintendo​ en particulier mais aussi pour tout le secteur du jeu vidéo en général.C’est donc une page qui se tourne pour l'émulateur Ryujinx, mais aussi pour ses utilisateurs qui avaient trouvé dans cet émulateur une nouvelle façon d’explorer et de profiter des jeux Switch sous un autre angle... pour ne pas dire à moindre coût. Pire, ces émulateurs permettaient de faire tourner sur PC des jeux dans des conditions techniques plus satisfaisantes que la Switch elle-même, ce qui est d'autant plus regrettable quand... le jeu n'est mêne pas encore sorti.Les efforts de Nintendo pour supprimer les émulateurs portent en tout cas leurs fruits : en l'espace de quelques mois, outre Yuzu et un accord à 2.4 millions de dollars , Nintendo aura donc réussi à suspendre également Ryujinx.Sources : NintendoLife