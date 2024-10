F-Zero GP Legend et F-Zero Climax débarquent sur Switch Online, accompagnés d'une mise à jour pour F-Zero 99

Game Boy Advance - October 2024 Game Update - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

La grande nouvelle, c'est l'arrivée de F-Zero: GP Legend et F-Zero Climax sur la bibliothèque Game Boy Advance du service Nintendo Switch Online. Pour la toute première fois, les joueurs en dehors du Japon auront accès à F-Zero Climax, un jeu forcément culte de 2004 puisque c'est le dernier vrai jeu FZero sorti avant que Nintendo ne réveille sa franchise avec FZero 99 sur Switch, 19 ans plus tard. Climax intègre un éditeur de circuits permettant de créer ses propres courses. Pour beaucoup de fans de la franchise, c'est un ajout particulièrement bienvenu au catalogue de console virtuelle GBA.Nintendo of America nous propose de découvrir tout cela en vidéo :GP Legend, quant à lui, propose une expérience empreinte de nostalgie, avec des graphismes et un gameplay qui ne sont pas sans rappeler le jeu original sur SNES, en ajoutant toutefois un mode Histoire inspiré de l'anime du même nom. Ces deux titres viendront enrichir le catalogue de jeux disponibles pour les abonnés au service avec le pack d'extension.Mais ce n'est pas tout ! F-Zero 99, le "battle royale" sorti l'année dernière, se dote d'une mise à jour plutôt dense. La version 1.5.0 introduit cinq nouveaux circuits issus du jeu Satellaview, tels que MUTE CITY IV et SAND STORM I, ainsi qu'un tout nouveau mode Grand Prix Ace League. Les joueurs pourront également profiter d'un mode d'entraînement élargi, de nouvelles personnalisations de machines et d'une foule de récompenses à débloquer lors d'un événement célébrant le premier anniversaire du jeu​.Alors, fans de F-Zero, c'est le genre de nouvelle qui vous sort du coma, ça, non ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Eurogamer