Une nouvelle dose de détective Pikachu en approche ?

Pikachu, le célèbre détective qui aime le café.

Cela fait déjà un an que le dernier épisode de détective Pikachu est sorti sur Nintendo Switch. Si celui-ci n'a pas laissé une trace indélébile dans le paysage vidéoludique de la console hybride, il semblerait qu'il soit prêt à refaire surface dans les jours qui viennent.En effet, nous apprenons aujourd’hui sur X que The Pokémon Company nous promet des nouveautés intéressantes au sujet du retour du détective le plus bourru de Ryme City. Mais que pouvons-nous espérer après avoir soufflé la première bougie ?Cela se traduit ainsi :Le plus évident serait l'apparition d'un contenu additionnel mais les plus optimistes se pencheront sur l'annonce d’un deuxième opus sur Nintendo Switch. Les plus imaginatifs hypothèqueront sur un partenariat avec Pokémon Trading Card Game Pocket qui sort à la fin du mois sur mobile. Mais ne serait-ce plutôt pas la diffusion d'un nouveau Pokémon Direct ? Le dernière remonte déjà au début de l'année 2024 !Alors n'hésitez pas à partager vos meilleures idées et restez connecté en nous rejoignant sur Discord