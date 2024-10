Monolith Soft fête ses 25 ans

モノリスソフト設立25周年記念ムービー Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monolith Soft célèbre en ce 1er octobre son 25e anniversaire en beauté avec une vidéo commémorative parue sur la chaîne YouTube de la marque. Cette dernière présente les nombreuses franchises sur lesquelles le studio a travaillé lors des 25 dernières années : Xenosaga, Baten Kaitos, Disaster Day of Crisis ou encore bien entendu Xenoblade Chronicles. En plus de la vidéo, Monolith Soft a également ouvert un site Web spécial pour son 25e anniversaire, qui regorge de fonds d'écran représentant de nombreux personnages et franchises de la marque. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil par ici Fondée le 1er octobre 1999 à Tokyo par Hirohide Sugiura, Monolith Soft a mis du temps avant d’être connu du grand public. Principalement célèbre pour être les créateurs de la mythique saga d’action-RPG Xenoblade Chronicles, Monolith Soft a en réalité vu le jour bien des années avant, à la toute fin du siècle dernier. Leur toute première production fut Xenosaga, sorti en 2002 sur PS2. Il sera suivi 2 ans plus tard par Xenosaga Episode II puis 4 ans plus tard de Xenosaga Episode III.2007 fut un tournant pour la marque puisqu’il coïncide avec son rachat par Big N. Bien que le studio ait réalisé de belles productions avant sa période Nintendo, il est clair que le rachat par Big N a permis à la franchise tokyoïte de franchir un cap. C’est en 2010 que la marque a sans doute atteint la consécration avec la sortie de Xenoblabe Chronicles, sur Wii. Jeu qui a donné un véritable vent d’air frais sur le genre action-RPG. Il sera suivi du très différent Xenoblade Chronicles X en 2015, de Xenoblade Chronicles 2 en 2017, et du très bon Xenoblade Chronicles 3 sorti récemment en 2022.Aujourd'hui, en 2024, le studio semble être au top de sa forme. L’entreprise fonctionne bien. Ses productions font de bonnes ventes et sont dans le même temps très bien notées par la presse. Leurs jeux sortent même en avance par rapport au planning ! Dixit la sortie de Xenoblade Chronicles 3. Que nous réserve l’avenir d’après vous ? Xenoblade Chronicles 4 ? Une nouvelle franchise ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.Source : Go Nintendo