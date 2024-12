Animal Crossing établit un nouveau record au Japon

Un jour historique : le jeu Animal Crossing: New Horizons est maintenant le jeu qui s’est le plus vendu au format physique au Japon. C’est loin d’être anecdotique à une époque où le format dématerialisé est de plus en plus populaire.8 millions d’exemplaires ont été vendus en cartouche au Japon. Le précédent détenteur du record a perdu sa place après 30 ans : il s’agissait du jeu Pokémon Rouge et Vert, sorti sur Game Boy.C’est Famitsu qui a permis de mettre au jour la performance incroyable réalisée par ACNH au Japon. En franchissant le seuil des 8 millions de cartouches vendues, Nintendo prouve que le format physique a encore bon nombre de fans, et ce ne sont pas les membres de notre communauté sur notre Discord qui nous diront le contraire !Rappelons que depuis son lancement le 20 mars 2020, le jeu du confinement a connu une carrière spectaculaire et au Japon, le jeu est resté solidement implanté dans le top hebdomadaire, réalisant une solide performance qui lui permet donc en ce mois de décembre 2024 de devenir le format physique le plus populaire de l’histoire japonaise du jeu vidéo !Ce record nous permet d’augurer un nouvel épisode sur Nintendo Switch 2 qui devrait permettre à la prochaine génération de console de faire l’objet de toutes les attentions de la part des joueurs qui se lanceront avec plaisir dans l’aménagement de leur nouveau village. Mais pour l’heure, rien n’a bien sûr été annoncé par Nintendo à ce sujet, dans la mesure où même la console n’a pas encore été officiellement dévoilée au public.Source : Famitsu