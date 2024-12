[Rumeur] Une nouvelle photo de la possible Nintendo Switch 2

This holiday season, I couldn’t resist sharing this gift with you all. Some might call it an early reveal… but I call it the best-kept secret of the year. pic.twitter.com/btAcUo9j0Q — NextHandheld (@NextHandheld) December 25, 2024

Update: looks like the console picture is not AI. The measurements are consistent and there is no AI tool that can do this.



Our take: we think the leaker used AI to fake the background so that it didn't reveal its location, but the console is real.https://t.co/uBV137Qyqe pic.twitter.com/L4mhVQ4jwc — Centro LEAKS (@CentroLeaks) December 26, 2024

On a beaucoup hésité avant de relayer cette nouvelle photo, d’une part parce qu’honnêtement on ne voit pas grand chose si ce n’est le nouveau mode de connexion d’un Joy-Con dans la mesure où c’est une vue de côté que l’auteur du cliché nous propose ici.L’auteur de la photo est un utilisateur de X appelé @NextHandeld qui a sa petite renommée sur le réseau social américain Reddit et qui le jour de Noël a tweeté une photo qui a fait couler beaucoup d’encre depuis sa parution.On y voit la Nintendo Switch 2, ou plutôt ce que l’on dira s’apparenter à une Nintendo switch 2 en attendant une confirmation officielle dans les semaines à venir. Celle ci est prise de côté, et ce n’est donc pas très parlant même si on distingue bien le support de connexion d’un Joy-Con à la console.Les Joy-Con ont perdu le rail qui était devenu si caractéristique sur la première génération de switch au profit d’un s’un système de rail magnétique : le logo de Nintendo, l’électronique de connexion à la console et une croix complètent ce que l’on voit de la console.On a lu peu de commentaires au sujet des pieds de ce leak potentiel : on distingue sur la photo deux pieds, mais la hauteur de chacun nous étonne et on espère que les pieds sont réglables en hauteur de manière à offrir un meilleur confort de jeu en mode nomade.Comme toujours, on prend ce type de photo avec les pincettes de rigueur : l’auteur avait ajouté un fond généré par une IA pour ne pas permettre d’identifier le lieu où la photo a effectivement été prise, ce qui a suscité un sacré débat sur l’authenticité de la photo dans son ensemble, la console incluse dans ces doutes.D’autres internautes ont apporté un certain crédit à la console en indiquant que les proportions avaient été respectées ce qui serait très difficile à réaliser avec une IA comme Midjourney :La multiplication des leaks ces dernières semaines doit agacer en haut lieu chez Nintendo, mais c’est le risque pris pour préserver les chances de la Switch de bien performer pour son dernier Noël en solo avant la sortie de cette prochaine génération qu’il nous tarde de pouvoir voir, de manière officielle !Source : Reddit via X