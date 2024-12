Joyeux Noël 2024 à tous !

Eh oui, c’est déjà Noël ? On se fait avoir tous les ans... A la sortie des vacances d'été, il nous semble loin alors qu'en fait, un clignement d'oeil plus tard, nous y sommes ! Cette année 2024 a filé à une vitesse folle ! Toute l’équipe de Puissance Nintendo se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux Noël, rempli de magie, de rires et on l'espère pour vous... de Nintendo !Que vous soyez en pleine exploration des plaines les plus reculées d’Hyrule, en train de dévaler les circuits du Pass de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe avec votre famille, ou que vous profitiez des festivités sur votre île dans Animal Crossing, nous espérons que cette journée sera pour vous synonyme de bonheur et de partage.Si vous déballez un cadeau Nintendo ce matin, qu’il s’agisse d’un jeu que vous attendiez depuis des mois, d’un accessoire surprise ou d'un cadeau aux couleurs de Nintendo savamment choisi par un proche qui vous connait par coeur, nous sommes impatients de savoir ce que le Père Noël Mario vous a apporté !Pour certains, Noël est une occasion de recevoir sa première console Nintendo. Pour d’autres, c’est l’occasion de partager des moments inoubliables avec des proches autour de la Switch. Et c'est sans doute la dernière fois que la Switch sera ainsi au coeur de toutes les attentions, il est fort probable que l'année prochaine, une autre console essaie de capter toute la lumière à son tour.Nous pensons également à celles et ceux pour qui ce jour de fête est un peu différent : que vous soyez seul aujourd’hui ou en train de travailler, nous espérons que vous trouverez malgré tout un moment pour souffler, sourire et peut-être jouer à votre jeu préféré. Noël, c’est avant tout un esprit, et chez Puissance Nintendo, cet esprit rime toujours avec convivialité et passion.Alors, dites-nous tout : quels cadeaux Nintendo avez-vous reçus ? Ou quel jeu accompagne cette journée de Noël ? Partagez vos histoires en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord . Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à nous taguer pour nous montrer vos trouvailles !Joyeux Noël à toutes et tous, merci de votre passage sur cette actualité de circonstance et surtout… bon jeu en ce jour de Noël !