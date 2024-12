Votre rétrospective Nintendo 2024 est disponible !

Voici sept ans que la Nintendo Switch revêt fièrement son manteau aux couleurs néons dans les foyers des petits et des grands joueurs. La fin de l'année 2024 approche et certainement également la fin de la NIntendo Switch mais elle n'a pas encore dit son dernier mot.Nintendo a continué de nous surprendre au bout de cette septième année et nous sommes certains que vous y avez pris encore beaucoup de plaisir. Ces derniers jours, les possesseurs d'un compte Nintendo ont reçus un petit mail leur indiquant que la rétrospective de leur année 2024 était disponible !Comme à chaque fin d'année, Nintendo nous propose de retraverser notre historique mois par mois avec notamment des statistiques intéressantes comme le nombre d'heures jouées, le nombre de jeux testés ou encore votre style de jeu de prédilection.Pour ma part, j'ai été étonné de découvrir que je n'avais pas allumé ma console en ce mois d'août. Serait-ce pour profiter du soleil ou faute de sorties convaincantes ? Chacun aura son avis sur la question !Vous pourrez même élire votre jeu de l'année qui ne sera donc pas astro bot comme vous pouvez le constatez pour ma part ci-dessous :De mon côté les licences Nintendo ont été à la fête puisque je me suis enfin décidé à prendre place dans l'immense roller coaster qu'est Tears of the Kingdom . Une année passée à l'effigie de Zelda car mon deuxième jeu est Zelda Echoes of Wisdom qui sera nul doute la surprise de l'année pour grand nombre de joueurs de Nintendo. S'en suit Luigi's Mansion 2 HD qui a concrétisé mon rêve de passer l'aspirateur également in game. Le célèbre remake du jeu sorti sur Nintendo 3ds est talonné de près par Princess Peach Showtime , qui restera le premier pas dans le jeu vidéo pour ma fille guidée par un gameplay simple et lumineux comme l'ultime transformation ... mais chut on ne vous spoilera pas la fin !Alors, n'hésitez pas à partager votre récapitulatif 2024 sur notre Discord et par la même occasion nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de fin d'année ! Si vous avez été sage cette année, vous trouverez peut-être une surprise au pied du sapin qui vous fera terminer l'année 2024 sur Switch en feu d'artifice !