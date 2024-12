Okami 2 se dévoile sur Nintendo Switch

The Game Awards 2024: Okami Sequel Announcement / Performance Retrouvez la vidéo sur YouTube

Okami sequel - Project Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

« « À bientôt… » Combien de temps s’est écoulé depuis que cette histoire s’est conclue par ces mots ? Jamais je n’aurais imaginé que le jour viendrait où je retournerais vers Okami pour poursuivre cette histoire de mes propres mains. Même à cet instant, je suis envahi par un mélange de stupéfaction prudente, comme si tout cela n’était qu’un rêve, et d’une joie indescriptible à l’idée que ce miracle soit bel et bien réel.Ce miracle n’aurait jamais vu le jour sans toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à ce projet, les amis qui ont cru en moi et m’ont rejoint chez CLOVERS Inc., et surtout, les voix de vous tous qui avez continué à soutenir Okami au fil des années. Pour cela, je vous adresse ma gratitude la plus sincère et profonde.Tel un soleil puissant qui se lève, ce projet est enfin en marche. Pourtant, pour l’instant, ce n’est encore qu’un petit bourgeon qui commence à éclore. Nous sommes déterminés à remplir ce nouveau chapitre d’Okami de fleurs vibrantes et colorées, et à faire de notre mieux pour honorer la promesse de ce « À bientôt. ». Attendez avec enthousiasme. Nous avons hâte de vous dévoiler ce qui s’annonce. »

A la surprise de tous, La déesse Amaterasu a fait une apparition remarquée lors des Game Awards 2024. Une annonce menée tambour battants et savamment orchestrée en live comme vous pouvez le découvrir ci-dessous :Quel plaisir de redécouvrir les paysages et l'univers onirique de ce titre qui en aura marqué plus d'un. Et pour rassurer les fans, rien de tel qu'une confirmation en live par la même occasion de l’implication du réalisateur historique de la saga en la personne de Hideki Kamiya sur ce nouvel épisode. Celui-ci est également connu pour avoir œuvré sur certains épisodes de Resident Evil, Devil May Cry ou encore sur les trois épisodes de Bayonetta.Le titre du projet s'intitule pour le moment Okami Sequel mais nous n'avons pas d'informations concernant sa date de sortie. Le court extrait nous permet de contempler la direction artistique si caractéristique de l'œuvre en suivant la déesse Amaterasu traversant un champ magnifiquement fleuri.A l'issue de cette annonce, Capcom en a profité pour diffuser un message dans la plus pure poésie du titre d'Hideki Kamiya :Si pour le moment, le support n'a pas été annoncé, nul doute qu'Okami Sequel sera adapté sur une console Nintendo comme ce fut le cas sur la Nintendo DS, sa grande sœur la Wii et la Switch. Alors restez sur Puissance Nintendo, nous serons aux aguets pour vous dévoiler les nouvelles plus chaudes de l'actualité autour du futur Okami !