Le secteur du jeu vidéo nous adresse ses voeux !

あけましておめでとうございます 2025年も皆さんにとって

マーベラスな1年になるよう

様々なタイトルをお届け予定です今年もどうぞよろしくお願いいたします pic.twitter.com/zEOPYNKjsL— マーベラス コンシューマ公式 (@marvelous_cs) December 31, 2024

Tous les ans, les studios se déchainent pour nous accompagner en douceur dans la Nouvelle Année. Et ce 1e janvier 2025 ne fait pas exception, avec des messages de voeux et de bonne santé diffusés sur les réseaux sociaux ! On commence avec notre éditeur de coeur, Nintendo, qui n'a pas manqué de nous souhaiter en image une bonne année 2025 :Le compte officiel japonais d'Animal Crossing n'est pas en reste :Pokémon joue aussi le jeu des voeux 2025 avec son tweet :Level-5 (Professor Layton, Inazuma Eleven, Yokai Watch)Square Enix avec ses comptes Final Fantasy et Dragon Quest :Bandai Namco et son compte Pac-Man ont aussi pensé à nous :Atlus, éditeur de la série des Persona et des jeux Shin Megami Tensei :Capcom avec ses comptes Mega Man, Monster Hunter et Ace Attorney :Nippon Ichi Software :Gust (Atelier) :Marvelous :Merci à NintendoSoup d'avoir pris le temps de compiler tous ces messages, n'hésitez pas à RT en nous mentionnant, sur X, les messages de studios indépendants ou d'éditeurs tiers présents sur consoles Nintendo, que nous aurions manqués ! Nous les ajouterons avec plaisir ici !Et encore une fois, très belle et heureuse année 2025 à tous