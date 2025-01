[Rumeurs] Le DLSS se précise sur Switch 2, mais la puissance de la console en question

L'upscaling DLSS de Nvidia dans un brevet

Un autre nouveau brevet Nintendo publié hier semble encore une fois confirmer les affirmations selon lesquelles la Switch 2 utilisera l'upscaling AI de type DLSS (puce Nvidia) pour améliorer la résolution de sortie des jeux, plutôt que d'essayer de les faire tourner nativement à des résolutions internes plus élevées.



Non, la Switch 2 ne sera pas aussi puissante qu'une PS4 Pro

Nintendo a enregistré un brevet qui confirme une rumeur qui courait depuis fort longtemps en mentionnant l'upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling) : il s'agit d'une fonction de Nvidia qui permet d'améliorer la texture des images d'un jeu vidéo en partant d'une texture en plus basse résolution. L'énorme avantage de ce procédé est qu'il permet de créer des jeux avec des textures 1080p pour les upscaler (améliorer) en 4K lors du traitement par le processeur.C'est intéressant pour Nintendo car ses jeux étant sur cartouche, l'espace mémoire est limité : plus le jeu nécessite une taille de cartouche importante, et plus le prix de la cartouche est élevé à la fabrication. Cela veut dire qu'en recourant à la technologie de l'upscaling DLSS, Nintendo peut dans une cartouche 20 Go de données, alors que sans elle, il lui faudrait 60 Go d'espace.Sur Nintendo Switch, la taille des cartouches était limitée à 32 Go, on comprend donc d'autant mieux l'intérêt d'une telle technologie : sur Blusky , Laura Kate Dale explique :Il faut bien comprendre que si la prochaine console de Nintendo est en mesure de gérer cette fonctionnalité, le gain visuel sera énorme : un jeu en 4K est en quelque sorte 4 fois plus détaillé qu'un visuel en 1080, ce qui nous permettra de bénéficier de jeux beaucoup plus beaux... si elle est bien embarquée dans la puce Tegra T239 qui devrait équiper la console.En voilà un venu doucher les espoirs des fans qui s'enflamment depuis quelques semaines sur la supposée puissance de la prochaine console de Nintendo, la Switch 2 : Tom Warren de The Verge s'est "ému" sur X de la situation comme le montre son message.On peut être surpris de ce commentaire, dans la mesure où si la console embarque bien le DLSS qu'on mentionnait plus haut, cela impactera très positivement le rendu visuel des jeux. Mais peut-être que cela ne suffira encore pas pour faire de la Switch une console digne de cette seconde moitié du XXIe siècle ?A quelques jours/semaines/mois de la présentation de la console au public, les esprits s'échauffent et comme toujours à cette période avant la sortie de la machine, on se fait peur. Tout cela est vraiment à prendre avec des pincettes, dans l'attente d'une communication officielle de la part de Nintendo qui, quand elle décidera que le jour est venu, saura nous montrer les bonnes images des bons jeux pour nous convaincre que sa console saura nous accompagner jusqu'au début des années 2030.Sources : NintendoLife