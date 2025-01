LEVEL-5 espère que 2025 sera une « année décisive » avec trois jeux Switch

« J'espère que 2025 sera une année de rupture pour LEVEL-5. Nous prévoyons de sortir trois titres majeurs : Fantasy Life i : La voleuse de temps, Inazuma Eleven : Victory Road, et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur - simultanément dans le monde entier. Chaque titre a été doté du « flair LEVEL-5 », tout en étant développé dans le but d'offrir une expérience totalement nouvelle. Je veux proposer des jeux qui satisferont les fans et leur feront dire : « C'est exactement ce que j'attendais ». »

En exprimant ses ambitions pour l’année 2025, le PDG de LEVEL-5, Akihiro Hino, évoque une année de « rupture » pour l’entreprise. Alors que 2024 a vu l'éditeur japonais sortir seulement un titre, en la personne de Megaton Musashi W : Wired . 2025 s’annonce quant à elle nettement plus chargée avec « trois titres majeurs » au programme pour la Switch (et la Switch 2 ?) qu'elle prévoit de sortir simultanément dans le monde entier. Ce qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années.Voici un extrait de l’interview que Hino a accordé à 4Gamer (un grand merci à Gematsu pour la traduction japonais-anglais) :On remarque ici l’engagement de LEVEL-5 à innover tout en restant fidèle à son identité, le "flair LEVEL-5". Il est toujours difficile pour une franchise de trouver l'équilibre entre ces 2 leviers.Vous trouverez ci-dessous les bande-annonces des 3 jeux en question.Pour rappel, Fantasy Life i : La voleuse de temps ouvrira le bal avec une sortie en avril prochain, Inazuma Eleven : Victory Road sortira quant à lui au mois de juin, et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur clôturera l’année avec une sortie très certainement au mois d’octobre ou novembre, comme à l’accoutumée. Il n’y a plus qu’à espérer que ces trois licences phares réussissent leur retour et que cette année 2025 soit celle de Level-5.Qu'en pensez vous ? Lequel de ces trois jeux attendez vous le plus ?Source : Nintendo Insider