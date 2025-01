Platinum entend célébrer les 15 ans de Bayonetta pendant tout 2025

« Grâce au soutien de tous, Bayonetta a maintenant atteint le 15e anniversaire de sa sortie. C'est grâce à vous, nos fans, que nous pouvons célébrer cette étape spéciale. Permettez-nous de profiter de cette occasion pour vous exprimer notre sincère gratitude !



Depuis sa création, PlatinumGames n'a cessé de repousser les limites des jeux d'action. En 2009, nous avons été en mesure d'offrir une toute nouvelle expérience d'action avec la sortie de Bayonetta, un titre dont nous sommes encore très fiers aujourd'hui.



Au cours des 15 dernières années, nous avons eu l'occasion de côtoyer Bayonetta et les charmants personnages de la série. Apporter de la joie à tant de gens grâce à Bayonetta a été un voyage inestimable pour nous.



À l'avenir, nous continuerons à relever de nouveaux défis pour créer des jeux qui surprendront et raviront nos fans. Nous espérons que vous continuerez à soutenir Bayonetta et PlatinumGames ! »

La franchise a connu ses plus belles heures sur consoles Nintendo, mais ce n'est pourtant pas chez Nintendo qu'elle est née : Bayonetta fait la joie des fans de la sorcière depuis quinze ans déjà, et cette année 2025 sera donc marquée par toute une série de festivités. C'est ce que promet Platinum Games dans un message diffusé sur son site Internet ce lundi.Depuis 2009 et la sortie du tout premier Bayonetta sur PS3 et Xbox 360 — avec un portage en 2014 sur Wii U, trois jeux Bayonetta ont été créés par Platinum. Les deux opus suivants, Bayonetta 2 en 2014 et Bayonetta 3 8 ans plus tard en 2022, sont exclusivement sortis sur consoles Nintendo. Enfin, un 3e jeu, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, est sorti en 2023 exclusivement sur Nintendo Switch dans un genre différent des beat'em all auxquels PG nous avait habitués.On signalera que Hideki Kamiya, le créateur de la série, a quitté Platinum Games en 2023. Il n'avait certes joué qu'un rôle consultatif dans Bayonetta 2 et 3, mais ce départ du studio pourrait rendre difficile la sortie d'un nouveau jeu dans l'esprit si propre à la franchise.Dans les prochains mois, Platinum Games entend mettre en avant le tout premier jeu de la série et invite les fans à surveiller les réseaux sociaux et son site Internet pour de prochaines annonces.Voici ce que Platinum a expliqué dans son message :Source : site officiel Platinum Games