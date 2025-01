[Rumeur] No Man's Sky et Gotham Knights au line-up de la Switch 2

No Man's Sky

On parle beaucoup de la console , de ses capacités hardware ... mais on oublie que la raison d'être d'une console, c'est ses jeux. Parmi les rumeurs qui circulent ce lundi 6 janvier, on entend parler de No Man's Sky et de Gotham Knights.Dans un post énigmatique sur X, Nash Weedle a indiqué "NS2 NMS", ce que les fans ont rapidement traduit par "Nintendo Switch 2, No Man's Sky". Nash a sa petite réputation dans le milieu en termes de fiabilité des fuites dont il est la source, autant dire que pour beaucoup, c'est comme si l'éditeur avait officialisé le jeu lui-même. Pourtant, il n'en est rien.C'est en étudiant le CV d'un développeur ayant travaillé sur le portage de Gotham Knights que la suspicion d'un portage sur Switch 2 est apparue. C'est donc encore une rumeur, mais le jeu annoncé sur Switch bénéficierait certainement à plutôt sortir directement sur Switch 2, ou sur les deux consoles si le travail de portage a été réalisé pour les deux.C'est ce que laisse entendre le CV du développeur, indiquant que Gotham Knights serait proposé sur deux consoles non annoncées. Le jeu ayant été confirmé par l'ESRB dès 2023, il ne nous manque donc plus qu'une des deux consoles non annoncées, et tous les regards se tournent vers la Switch 2, faute d'un autre candidat plausible !A ce stade, les deux "annonces" de ces deux jeux ne sont donc que des rumeurs. Il est temps qu'on nous en dise un peu plus sur ce qui nous attend en 2025 avec la Switch 2, on imagine mal tenir jusqu'à la fin mars sans autre communication de la part de Nintendo !Sources : GameReactor