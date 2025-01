RollerCoaster Tycoon Classic : un patch tactile pour construire vos parcs du bout des doigts

RollerCoaster Tycoon Classic for Nintendo Switch - Out Now! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lorsque Tonio nous évoquait la sortie de RollerCoaster Tycoon Classic sur Switch , il mettait directement le doigt là où ça fait mal : l'absence de contrôles autres que les Joy-Cons ou la manette. Pas de clavier souris (vous vous croyez déjà sur Switch 2 ?), au grand dam des fans de jeux de gestion.Mais ce lundi 27 janvier, les fans ont de quoi se réjouir ! Atari a déployé une mise à jour importante qui introduit une nouveauté très attendue : les commandes tactiles. Désormais, construire le parc de vos rêves ou ajuster les moindres détails devient encore plus intuitif.Grâce à cette mise à jour, il est désormais possible d’utiliser l’écran tactile de la Switch pour accéder rapidement aux menus, placer des circuits ou des décors, et de construire, évidemment, des montagnes russes. Cette nouvelle fonctionnalité s'accompagne également d'options supplémentaires comme la personnalisation de la vitesse du pointeur et des paramètres d'affichage. Ajoutons à tout cela des tutoriels enrichis pour aider les joueurs à naviguer entre les contrôles classiques et les commandes sur écran tactile.Pour rappel, RollerCoaster Tycoon Classic combine le meilleur de RollerCoaster Tycoon et de RollerCoaster Tycoon 2, deux des plus grands classiques de la simulation de parc d'attractions. Sorti initialement en 2017, ce jeu regroupe les contenus des extensions Wacky Worlds et Time Twister. De la conception de rollercoasters incroyables à la gestion de votre parc, ce titre séduit toujours autant grâce à son style graphique isométrique et son gameplay profond.Pour célébrer cette mise à jour, RollerCoaster Tycoon Classic bénéficie d'une réduction de 20% sur le Nintendo eShop , valable du 27 janvier au 9 février — on ne voit toutefois pas la promo de notre côté, cette offre semble en cours de déploiement, alors restez attentifs : on vous invite à surveiller notre liste des promos en cours sur l'eShop actualisée très régulièrement sur PN.On termine avec un rappel de la bande-annonce du jeu ci-dessous :Sur la base de cette bonne nouvelle, allez-vous profiter des commandes tactiles pour vous lancer dans ce jeu de gestion, ou pour optimiser vos créations ? Partagez vos impressions en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo Insider