Des boites de Pringles au goût de... Mario ?

On connaît depuis un moment la stratégie de diversification qu'a entrepris Nintendo afin de mieux faire connaître ses licences auprès du public. Nous découvrons l'arrivée dans les rayons apéritif de certaines boutiques des boîtes de chips de la marque Pringles aux couleurs de Mario !

Si Mario vient orner les boites "Original", Luigi a décidé de s'emparer de la saveur "Crème et oignions", Toad aime jouer avec le feu sur les boites "Hot and Spicy" tandis que Peach trustera les boites de Paprika. 4 saveurs donc, et non, ce n'est pas tout !

Un nouveau parfum apparaît sur des boites à la couleur grise. Sur celles-ci, un bloc "?" apparaît. Pourquoi donc ? Parce que c'est un parfum mystère qu'il vous faudra découvrir. Une fois que vous vous en serez fait votre idée, allez sur le site de Pringles pour soumettre votre estimation et jouer à un concours par instant gagnant (19 au total) ouvert du 7 janvier au 5 mai 2025 pour peut-être gagner une Nintendo Switch avec Super Mario Bros. Wonder ! Les participations reçues entre le 6 mai et le 15 juillet participeront à un tirage au sort pour un 20è bundle de console accompagnée de Super Mario Bros. Wonder. Alors, s'y cache-t-il un goût de route Arc-en-ciel, ou celui d'un Power-up ? À vous de nous le dire !



En petit bonus, pour ceux qui lisent nos articles jusqu'au bout, en créant un compte dans l'espace membres de Pringles (qui est très très mal foutu et mélange des langues, en particulier l'allemand et le français), vous pourrez trouver un code de 100 points platine à aller saisir sur votre compte My Nintendo.