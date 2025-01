Trois nouveaux jeux Super Nintendo débarquent sur Nintendo Switch Online

Super NES - January 2025 - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fatal Fury 2 : la baston made in Neo Geo

Super Ninja Boy : l’action RPG déjanté de Culture Brain

Sutte Hakkun : un puzzle-game rare et inédit en Europe

Bonne nouvelle pour les abonnés au service Nintendo Switch Online : trois nouveaux jeux Super Nintendo viennent enrichir le catalogue rétro de la console virtuelle SNES. Et cette fois, Nintendo a opté pour un trio éclectique avec un mélange de baston, d’aventure RPG et de réflexion : Fatal Fury 2, Super Ninja Boy et Sutte Hakkun.Revenons sur ces classiques qui méritent qu’on leur redonne une chance, avec d'abord la vidéo officielle de Nintendo :Sorti en 1994 sur Super Nintendo, Fatal Fury 2 est une adaptation SNES du célèbre jeu de combat SNK, initialement disponible sur une console appelée la Neo Geo. Avec ses graphismes fidèles à l’arcade de l'époque et ses cinq nouveaux personnages jouables (en plus de Terry, Andy et Joe), ce deuxième opus avait marqué son époque.Bien que la version SNES ne rivalise pas techniquement avec son homologue Neo Geo, elle reste une excellente introduction à l’univers de Fatal Fury. Aujourd’hui encore, les fans de jeux de baston se replongeront avec plaisir dans cet épisode !Sorti en 1993, Super Ninja Boy est le deuxième volet de la série Ninja Boy, développée par Culture Brain. Ce jeu mélange action, exploration et combats au tour par tour dans un univers qui ne manque pas d’humour.À l’époque, il avait séduit par son gameplay hybride, même si sa localisation européenne (limitée) l’avait laissé méconnu par une partie du public de ce côté-ci du globe. Si vous cherchez une expérience RPG rétro à la fois accessible et amusante, vous devriez trouver votre bonheur avec cet ajout à la console virtuelle SNES.Sans doute le plus atypique des trois, Sutte Hakkun est un jeu de réflexion développé par indieszero et édité par Nintendo en 1997. Initialement disponible sur le Satellaview , ce titre est une rareté qui n’avait jamais été officiellement proposé en dehors du Japon, compte tenu de cette contrainte hardware.Inspiré par des jeux comme Lode Runner, il propose des puzzles basés sur la manipulation de blocs et d’objets dans des environnements colorés. Sa profondeur et son charme en font une véritable pépite pour les amateurs de jeux de réflexion. A découvrir donc !Avec ce trio de jeux bien différents, Nintendo ajoute des titres à la fois iconiques et moins connus. C'est ce qui fait le charme du service de console virtuelle et on aime beaucoup. Ces jeux sont accessibles dès maintenant via l’application Super Nintendo sur Nintendo Switch, à condition d’être abonné au service.Et vous, quel jeu allez-vous essayer en premier ? Partagez vos souvenirs et vos impressions en commentaire, ou sur notre serveur Discord bien évidemment !