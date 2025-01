Super Mario Kart SNES débarque sur Nintendo Music

La nouvelle bande son originale disponible cette semaine est bien celle du tout premier épisode d'une petite licence devenue le plus gros succès de la Nintendo Switch à savoir Super Mario Kart sur Super Nintendo !Nintendo nous gâte en cette fin du mois de janvier après les sorties des bandes originales des différents épisodes de Donkey Kong Country. En effet, la super Nintendo est à l'honneur car c'est un ajout de 37 pistes et 33 minutes d'écoute qui vous replongeront dans ce classique de la console 16 bits.Le jeu sorti en 1992 fut un réel carton et nous permettait de choisir 8 personnages parmi Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr, Koopa et Toad. Ces courses endiablées étaient rythmées autour de quatre coupes composées de cinq circuits chacun haut en couleurs.A l'heure ou l'actualité de Mario Kart bat son plein avec l'annonce du nouvel épisode sur Nintendo Switch 2 , la firme de Kyoto continue de faire vivre la saga la plus populaire chez les petits comme chez les grands.Alors quelles seront selon vous les prochaines mélodies qui sortiront sur Nintendo Music ?N'hésitez pas à réagir en commentaire ou sur notre DIscord