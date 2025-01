Zelda: The Wind Waker amerit sur Nintendo Music !

Une bonne nouvelle est arrivée ce matin pour les mélomanes et fans de Zelda !En effet, l'ost du mythique Zelda : The Wind Waker a débarqué ce matin sur l'application Nintendo Music. Les inoubliables compositions de Koji Kondo accompagné de son équipe Kenta Nagata, Hajime Wakai et Toru Minegishi vous rappelleront les nombreuses heures passées sur votre GameCube ou sur votre Wii U en HD.Ce n'est pas la première mise à jour de la part de Nintendo nous offrant du nouveau contenu estampillé Zelda. Nous avions eu l'ajout en décembre 2024 de l'opus porté sur Wii mais également sur Nintendo Switch, Zelda : Skyward Sword . Ces 133 musiques viennent s'ajouter notamment aux compositions également d'Ocarina of Time et Breath of the Wild.Nous vous rappelons que pour pouvoir écouter ces 3h40 de douces mélodies, il est nécessaire d'avoir un abonnement Nintendo Switch Online actif. Alors embarquez pour ce voyage musical mythique et restez connectés car le catalogue du Nintendo Music n'a pas encore fredonné sa dernière note !