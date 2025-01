[Rumeur] La Switch 2 sera-t-elle révélée cette semaine ?

Je peux partager avec vous dès maintenant que la Nintendo Switch 2 sera révélée dans la semaine à venir [...] On m'a dit que la Switch 2 sera révélée le jeudi 16 janvier.

Nintendo 2025: Here's When Switch 2 Will be Revealed & Major 3rd Party Support; Predictions & More Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous aviez noté dans vos agendas la date du 16 janvier prochain parce qu'il s'agit de la date de sortie de Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch ? Si finalement, Nintendo sabrait son propre jeu pour, le même jour, dévoiler la Nintendo Switch 2 ? C'est le pari qui nous semble insensé fait par un célèbre leaker américain, NateTheHate, selon qui le hardware de la console devrait être présenté ce jeudi.NateTheHate, dans son dernier podcast, est en effet assez catégorique :Evidemment, on ne demande qu'à le croire, mais pour autant, on n'y croit pas trop, même si l'idée nous plait beaucoup.Dans son dernier podcast, il explique que Nintendo se concentrera sur les fonctions hardware de la console. Les premiers jeux ne seront dévoilés que plus tard, pour une sortie qu'il estime en mai ou en juin.On vient de vivre une semaine traumatisante, avec des modélisations de la Switch 2 plus vraies que nature au CES de Las Vegas grâce à un fabricant d'accessoires chinois, Genki, qui semble avoir être revenu sur ses déclarations après avoir reçu la visite d'avocats de Nintendo bien curieux d'en savoir un peu plus sur les sources d'informations du fabricant.La semaine dernière, Genki avait expliqué avoir obtenu une console sur le marché noir, une information que Nintendo semble avoir pris très au sérieux, ce qui a occasionné un rétropédalage aussi peu crédible que tardif de la part du fabricant.On aimerait juste que le feuilleton de la Switch 2 se termine bientôt pour ouvrir un nouveau chapitre de sa déjà tumultueuse histoire : les rumeurs a son sujet vont bon train depuis plusieurs mois maintenant, et il serait agréable qu'enfin, on dispose d'informations officielles à son sujet.A lire aussi : faites chauffer la gomme des rumeurs sur la Switch 2 Plus les jours passent, et plus on se rapproche de la prochaine publication de résultats de Nintendo, ce qui sera peut-être, finalement, la prochaine fois qu'on entendre officiellement parler de Switch 2. Les paris sont ouverts, vous pouvez venir faire votre pronostic sur notre serveur Discord Source : Podcaste de NateTheHate