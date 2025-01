Faites chauffer la gomme des rumeurs !

La Switch 2 (nom non officiel) pourra se targuer de bénéficier de la compatibilité d'une grande partie des titres de son illustre aîné, même s'il reste quelques interrogations concernant les besoins d'éventuels patchs pour quelques titres. Pour les grands classiques, on se doute qu'une mise à jour doit être dans les cartons pour tirer partie du regain de puissance de la console. Mais ce que les joueurs attendent, c'est surtout du sang neuf et pas uniquement une nouvelle vague de titres remastérisés. Certes, on peut s'attendre à voir débarquer assez rapidement quelques titres de grands éditeurs, mis de côté jusqu'à présent vis-à-vis de la console pour cause de puissance insuffisante. Aussi, lorsque la Fnac commence à mettre à jour sa base de données et semble indiquer que des titres Bandai Namco (2), Take-Two interactive (2), Warner Bros. Games (2), Bethesda (3), Electronic Arts (4) et Square Enix (5), on n'est guère surpris.







Ubisoft serait prêt à lancer un titre dès le lancement de la nouvelle console

Si Ubisoft devrait en profiter pour porter quelques titres Assassin's Creed absents jusqu'à présent (rappelons que nous avons eu essentiellement sur Switch une partie des titres Wii U, et encore pas tous), peut-être que l'éditeur en profitera-t-il pour nous sortir quelques titres dont les portages se sont perdus en route (au hasard Steep). Un post sur Reddit a ainsi évoqué la sortie d'un jeu Ubisoft pour le lancement de la console, post qui n'aura tenu que 24h avant d'être éliminé. Il faudra donc plus que tout se garder de trop fantasmer au départ pour ne pas être déçu si les plans sont changés ensuite.





Un petit Fallout 4 en amuse-bouche ?

Toujours au niveau des rumeurs, des bruits sont venus du côté de Bethesda. On évoque ainsi un travail de portage autour de Fallout 4 sur Nintendo Switch. A priori, cela fait un moment que l'éditeur réfléchit à un portage de ce titre, portage jusqu'à présent avorté sans explication (peut-être un problème de puissance de la console). L'arrivée de la nouvelle console de Nintendo pourrait très vraisemblablement relancé le projet et peut-être même que ce portage a été désormais orienté spécifiquement pour la nouvelle console. A l'origine, c'est

Imran Khan, un ancien rédacteur en chef de Game Informer, connu pour avoir fait fuiter Everybody 1-2 Switch dans le passé, qui a évoqué ce projet au cours de la semaine. Un portage aurait été envisagé au point que Pete Hines - ancien vice-président et directeur de l'édition de Bethesda - aurait dit au patron de Khan « de s'y attendre ». Khan avait alors été chargé de préparer un article en prévision d'une future annonce. De l'eau s'est écoulé sous les ponts depuis ces échanges mais il n'y a probablement pas de fumée sans feu.







Bethesda n'a pas ménagé ses forces pour sortir quelques gros titres jugés pas vraiment possible d'être portés sur la première Switch : The Elder Scrolls V : Skyrim en début de cycle de vie de la console, Doom 2016, Doom Eternal, Wolfenstein 2 : The New Colossus, Wolfenstein : Youngblood et The Elder Scrolls : Blades. Un gros travail d'optimisation à chaque fois mais avec l'annonce d'une console plus performante, il paraîtrait logique que l'éditeur concentre ses forces sur du matériel plus puissant.





Quel lancement du côté Nintendo ?

S'il y a un titre qui revient depuis plusieurs semaines (et cela ne risque pas d'être simple à proposer après un Mario Kart 8 disponible depuis 10 ans et ses nombreux DLC de la version Switch), c'est bien Mario Kart 9 (ou tout autre numérotation). Après un premier bruit assez concret courant décembre, voici une nouvelle évocation de ce nouvel opus.







C'est le leaker Average Lucia Fanatic, connu pour ses révélations exacts sur la PS5 Pro et d'autres produits, qui est revenu sur ce nouveau Mario Kart qui devrait accompagner la première année de lancement de la nouvelle console, et potentiellement être un titre de lancement sur la console. Il évoque aussi un nouveau Mario 3D en cours de développement et un gros partenariat avec Rockstar : le portage de Red Dead Redemption 2 sur la nouvelle console au début du cycle de vie de la nouvelle console. De quoi mettre clairement en avant les performances de la nouvelle machine et une indication majeur de la faisabilité du portage de GTA 5 sur la Switch 2. Pour GTA 6, on va déjà voir comment ce nouveau titre met à genou le matériel de la concurrence avant de se poser des questions.





Il y a bien évidemment Metroid Prime 4: Beyond qui devrait être le jeu attendu de cette année 2025 également.







Au-delà de toutes ces rumeurs, il faut surtout penser au pragmatisme du marché. Développer de nouveaux jeux coute de plus en plus cher et les éditeurs vont chercher à amortir au maximum leur catalogue de titres relativement récents sur la nouvelle console de Nintendo, pour pouvoir financer les prochains titres sur les grosses consoles et gros PC. Logiquement, nous devrions voir arriver la plupart des titres sortis ces quatre dernières années sur la console Switch 2, et quelques titres plus anciens dont le temps d'optimisation vers la première Switch n'avait pas été jugé suffisamment rentable pour sortir.