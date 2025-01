La Switch a bien failli avoir sa console virtuelle !

En étudiant une fuite d'émails de iQue, un dataminer et leaker fiable nommé LuigiBlood en est venu à la conclusion que Nintendo avait lancé le projet d'une console virtuelle sur la Nintendo Switch dès 2015. Nom de code « Clipper ». Du bon monde travaillait dessus puisque sont nommés M2, NERD et iQue, ces derniers ayant déjà travaillé en 2013 sur un émulateur Gamecube pour Wii U qui n'a au final jamais vu le jour.Selon les informations glanées par le dataminer, dans cette console virtuelle version Switch, il y aurait eu une fonctionnalité où, si le mode CRT était activé, les joueurs auraient vu une animation dans laquelle un téléviseur à tube cathodique s'allume. Les jeux NES et SNES auraient même eu un bruit de télévision et le son du bouton d'alimentation pour chaque console respective. Des jeux NES, dont Final Fantasy 1, Final Fantasy 3, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5, Mega Man 6 et d'autres encore ont été testés. Il y a également eu des tests pour des vitesses de jeu lentes, normales et rapides.La console virtuelle de la Nintendo Switch aurait également proposé du netplay en ligne. Un mode permettant d'accueillir jusqu'à 4 joueurs a été envisagé où un compte à rebours apparaissait. Toutes les 30 secondes, les manettes des joueurs auraient été automatiquement mélangées. Des émojis et des messages prédéfinis, tels que « thx », « sry », « plz » et « cya », étaient également prévus.Si au final nous n'avons rien vu venir, c'est que le projet s'est révélé assez rapidement une usine à gaz, coûteuse en test de compatibilité. NERD a ainsi clairement indiqué dans ses échanges avec iQue que le projet était trop coûteux en raison des nombreux tests nécessaires sur chaque émulateur et qu'au lancement de la Switch, les joueurs étaient mécontents de ne pas trouver les jeux de la console virtuelle de la Wii U disponibles au lancement, avec parfois l'obligation de racheter à nouveau ces jeux.Le projet "Clipper" semble avoir stoppé définitivement avant mai 2017, remplacé par le projet Nintendo Switch Online, nom de code « L-Classics ». Cette solution, beaucoup plus souple pour Nintendo, permettait de mieux répartir les émulations, d'apporter régulièrement des jeux et ne pas avoir à acheter des jeux plusieurs fois. Un Nintendo Switch Online qui sera opérationnel également pour la nouvelle console. Nous permettra-t-il enfin d'avoir accès aux jeux Gamecube espérés depuis tellement longtemps ?Source : My Nintendo News.