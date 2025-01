Séquence musicale pour les amoureux de Legend of Mana

C’est justement l’apport de la magnifique composition musicale dans le jeu qui est le sujet principal de ce billet. Square Enix a publié une vidéo de la reprise de la musique « Hometown of Domina », composée par Yoko Shimomura et interprétée ici par Taku Yabuki. Une version enregistrée et mixée par Haruka Yamakawa, la session d'enregistrement s'est déroulée au Sekiguchidai Studio.

[聖剣伝説 Legend of Mana] Piano Cover: Hometown of Domina Retrouvez la vidéo sur YouTube

Square Enix Music possède de très belles compositions dans son catalogue et a décidé de nous en faire profiter régulièrement au sein de la diffusion de différents clips. Et si vous êtes amateurs de la musique autour de la ville de Domina, fréquentée par les marchands ambulants et les troubadours autour de sa petite église, il est possible d’acquérir une boite musicale rejouant le thème, pour 22,90 €, sur la boutique officielle européenne de l’éditeur. Le lien est accessible ici



Une autre lien , via le site japonais, vous permet d'acquérir un CD de compositions musicales.



Il est possible d'écouter les versions originales ici





Rappelons que le jeu Legend of Mana est disponible sur Switch depuis quelques années, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur l’eShop





Dans Legend of Mana, partez à la recherche du mystique Arbre Mana que vous avez vu en rêve, avant de découvrir... que la carte du monde est vide ! C’est une particularité du jeu, pour remplir la carte, il faudra obtenir des artefacts spéciaux et les placer où vous le souhaitez pour donner vie à de nouvelles villes et donjons, et progresser ainsi dans l’histoire. Un gameplay atypique donnant un ensemble un peu décousu malheureusement. Chaque artéfact ouvre sur un nouveau lieu et donc de nouvelles quêtes. Une fois les quêtes remplies, vous obtiendrez de nouveaux artefacts et ainsi de suite. Le placement doit donc être choisi avec soin car si vous placez un artefact loin de chez vous, les créatures générées seront plus coriaces. Si vous complétez l’un des trois arcs majeurs du jeu, vous terminez le titre en plaçant l’arbre mana sur votre carte. C’est une particularité du jeu, pour remplir la carte, il faudra obtenir des artefacts spéciaux et les placer où vous le souhaitez pour donner vie à de nouvelles villes et donjons, et progresser ainsi dans l’histoire. Un gameplay atypique donnant un ensemble un peu décousu malheureusement. Chaque artéfact ouvre sur un nouveau lieu et donc de nouvelles quêtes. Une fois les quêtes remplies, vous obtiendrez de nouveaux artefacts et ainsi de suite. Le placement doit donc être choisi avec soin car si vous placez un artefact loin de chez vous, les créatures générées seront plus coriaces. Si vous complétez l’un des trois arcs majeurs du jeu, vous terminez le titre en plaçant l’arbre mana sur votre carte.

Legend of Mana - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube