[Rumeur] Microsoft et Square Enix s'engageraient sur Nintendo Switch 2 avec certaines de leurs meilleures franchises

On a beaucoup parlé de hardware ces derniers jours, mais on ne perdait pas de vue le fait que l'important, au lancement d'une console, c'est son catalogue de jeux. Il se pourrait qu'on ait du premier choix à savourer sur Switch 2, car Microsoft pourrait bien nous proposer Flight Simulator 2024 et Halo: The Master Chief Collection, tandis que Square Enix serait de la partie avec Final Fantasy VII Remake.Ce n'est qu'une rumeur, une rumeur de plus dans une semaine comme on n'en avait sans doute jamais vue en 27 ans d'existence : dans sa dernière vidéo à découvrir sur YouTube, NateTheHate explique que selon ses infos, Microsoft aurait deux gros projets en cours de portage pour Nintendo Switch 2 et pour PS5.Ces indiscrétions sont évidemment de bonne augure pour la Switch 2, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la santé de la console concurrente, la Xbox, au profit de la console de Nintendo qui, en récupérant des jeux jusqu'ici exclusifs à la machine de Microsoft pour les jeux MS ou à la machine de Sony pour FF7, devient un peu la console de choix qui permet de jouer à tout.Selon Nate, la sortie de ces jeux n'est pas pour tout de suite : on ne parle pas du tout de jeux de lancement puisque Microsoft Flight Simulator 2024, Halo: The Master Chief Collection et Final Fantasy VII Remake seraient prévus pour 2025, tandis que Final Fantasy VII Rebirth sortirait quant à lui courant 2026. Pour info, Halo: The Master Chief Collection comprend Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, et Halo: Reach, auquel on ajoutera un mode multijoueur colossal de 120 maps et de très nombreux modes de jeu.Pas plus tard que ce matin, nous revenions sur les fiches de jeux Switch 2 créées sur le site de la FNAC qui nous montraient des jeux à venir de la part d'éditeurs-tiers de renom. Si Square Enix était cité, nous n'avions pas encore de trace de Microsoft. Pourtant, l'éditeur fait bien partie de la sélection de partenaires avec lesquels Nintendo entend nouer des liens privilégiés. C'est en tout cas ce que nous rappelait la direction de Nintendo dans une récente conférence aux investisseurs.Microsoft ne s'arrêterait pas là : dans son podcast, NateTheHate indique que Microsoft proposera aussi des versions modernisées de ses jeux Ori, Pentiment et Grounded. Il ne manque plus grand-chose : Sea of Thieves et Hi-Fi Rush, ou une énorme franchise comme Gears of Wars, et on pourrait considérer que Microsoft jette tout son poids dans la bataille pour alimenter le catalogue de la Switch 2.On pourrait presque parler d'un revirement stratégique pour Microsoft, quelque peu condamné à sortir ses jeux sur les consoles concurrentes pour devenir un éditeur multi-plateformes. On a déjà vu ça dans le passé, nous semble-t-il, mais on n'en est pas encore là et cela fait déjà quelque temps que la stratégie multi-plateforme de Microsoft fait débat, avec des propos parfois un peu contradictoires, de Phil Spencer entre sa vision des choses et la réalité des actions de Microsoft Game Studios sur le marché.Une chose est sûre : personne ne veut passer à côté de la Switch 2, une erreur que certains éditeurs ont payé durant ces 8 dernières années comme Electronic Arts qui a beaucoup tarder à proposer une expérience de jeu décente sur Switch. D'ailleurs, c'est un éditeur dont on n'a pas encore entendu parler, mais il faut bien qu'on garde quelques opportunités de rumeurs pour de prochaines infos !Source : Youtube via Gamereactor.eu