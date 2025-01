The House of the Dead 2: Remake annoncé pour le printemps 2025

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake is coming to all major platforms in Spring 2025!



La Switch, la PS5, les consoles Xbox, la PS4, la Xbox One et le PC vont avoir droit à un remake qu'on ne voyait pas arriver à cette période de l'année... ce printemps : The House of the Dead 2: Remake vient en effet d'être annoncé par Forever Entertainment.Ce jeu d'horreur est un rail-shooter : cela veut dire que les concepteurs vous font avancer dans le niveau, vous révélant d'agréables surprises comme vous pouvez vous en douter avec un jeu de ce genre.L'histoire nous emmène en l'an 2000 : une petite ville est soudain infestée de créatures hostiles. Deux agents de l'AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont dépêchés sur place pour mener l'enquête. Ils comprennent assez vite que les événements ressemblent à s'y méprendre à une situation vécue en 1998 lors de l'incident du Curien Mansion. Et les voici partis dans une aventure qui les opposera à des hordes d'ennemis.A l'occasion de ce remake, Forever Entertainment annonce des graphismes et des musiques remasterisés (mais la musique originale sera toujours disponible). Le gameplay restera fidèle au jeu original, ce que les fans de la franchise devraient apprécier. Un mode coopératif sera présent, et de nombreuses fins et évolutions différentes selon vos choix et votre performance seront disponibles.Voici la bande-annonce du jeu développé par MegaPixel Studio :The House of the Dead 2: Remake sortira au printemps 2025. Voici quelques captures d'écran supplémentaires :Source : Gemtasu , X.