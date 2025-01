Ô Surprise : Genki revient sur ses déclarations concernant la Switch 2

Accessory manufacturer Genki now say they have not seen the actual Switch 2 and that the mockups were made based on leaked information!https://t.co/gzricBc5lb pic.twitter.com/1gviqYFMwg — Genki✨ (@Genki_JPN) January 10, 2025

Le fabricant d'accessoires Genki affirme maintenant qu'il n'a pas vu la véritable Switch 2 et que les maquettes ont été réalisées sur la base d'une fuite d'informations !

Depuis le début de la semaine, un fabricant d'accessoires asiatique, Genki, a fait la joie de tous les sites Internet consacrés à Nintendo de la planète ou presque : nous avons pratiquement tous parlé du modèle de Nintendo Switch 2 imprimé en 3D par le fabricant pour présenter ses accessoires pour la prochaine console de Nintendo.En début de semaine, les déclarations du fabricant étaient sans équivoque : la modélisation avait été réalisée sur la base d'une vrai console achetée au marché noir. De fait, de nombreux médias se sont intéressés à la maquette, et ce d'autant plus que pour l'heure, Nintendo n'a toujours pas dévoilé sa nouvelle console.C'est un peu comme si on avait pu lire les numéros gagnants du loto avant le tirage, quand on est s'intéresse aux nouvelles technologies. Mais ce matin, Genki est sur Twitter revenu sur ses précédentes déclarations :Dans ce tweet, Genki indique :Il faut dire qu'en indiquant avoir pu acheter une Switch 2 au marché noir en début de semaine, les ninjas de Nintendo se sont certainement mis en quête d'en savoir plus, tant le secret autour de la prochaine machine de Big N doit être préservé pour respecter le calendrier imaginé par l'équipe marketing du fabricant.En indiquant ce matin qu'il n'a pas eu accès à la vraie console, Genki redevient un fabricant d'accessoires comme les autres, mais libre à Nintendo et ses avocats de le croire ou non : car même en l'absence d'accord de confidentialité entre Nintendo et cet industriel, nul doute que la seule idée de savoir que des Switch 2 sont dans la nature quelque part en Asie (au Vietnam notamment où les consoles sont en cours d'assemblage) a certainement agacé Nintendo au plus haut point.Alors faut-il croire Genki dans ses déclarations ? De notre point de vue, cela ne change pas grand-chose au fait qu'on commence à avoir une idée assez précise de ce que pourrait être la prochaine Switch. Ses dimensions, ses Joy-Cons, son système de fixation magnétique, la présence d'un capteur de souris... Ce sont autant d'informations qui ont fuité sur le Net depuis quelques semaines, mais que Genki a savamment mis en avant avec sa modélisation imprimée en 3D très réussie.Pour l'heure, Nintendo n'a toujours pas communiqué sur sa nouvelle console, et les bruits de couloir auprès de ceux en contact avec les équipes marketing indiquent que Nintendo s'en tiendra à son plan. On ne peut pas lui en vouloir : le calendrier d'annonces doit être prévu en fonction des autres actualités de la marque, des sorties de jeux comme Donkey Kong Country Returns HD à Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition... sans oublier les autres temps forts comme Pokémon Presents (fin février) ou le Mario Day (le 10 mars).Hier, comme pour se moquer un peu de toute cette publicité autour d'une console non annoncée, Nintendo et Lego ont dévoilé la sortie d'un LEGO Game Boy le 25 octobre prochain. On aurait bien voulu que Nintendo anticipe autant l'annonce de la sortie de la Nintendo Switch 2 mais cela confirme certainement une chose : Nintendo connait la date de sortie de sa prochaine console depuis longtemps, et c'est certainement un des secrets les mieux gardés de tout le secteur du jeu vidéo.Si le sujet de la Switch 2 vous intéresse, on vous invite à nous rejoindre sur notre serveur Discord , une super communauté vous y attend et échange 24h/24 (littéralement !) au sujet de la Switch 2 !Source : X.