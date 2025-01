Alarmo : Le réveil Nintendo se fait désirer, sortie grand public repoussée à mars 2025

Disponibilité limitée et floue

Un prix élevé et un potentiel inexploité

Une stratégie qui interroge

L'appareil, restera une exclusivité NSO jusqu'à début mars 2025, prolongeant une stratégie qui soulève des questions sur les intentions réelles de la firme de Kyoto.Initialement, Alarmo devait être accessible à tous en janvier 2025 . Cependant, Nintendo a revu ses plans à plusieurs reprises. D'abord en décembre 2024, invoquant des « problèmes de production et de stock » pour le marché japonais. Puis, par le biais d'un tweet de Nintendo of Europe, l'entreprise a confirmé que la disponibilité générale serait repoussée à début mars 2025.La communication reste minimaliste, précisant seulement qu'Alarmo serait alors proposé « il sera disponible à l'achat auprès de certains revendeurs. ».Actuellement, l'appareil est uniquement disponible sur les boutiques officielles de Nintendo, au prix de 99,99€, et nécessite un compte Nintendo lié à un abonnement NSO actif.Soyons francs, débourser 100€ pour un réveil qui émet des sons de jeux Nintendo, et qui plus est vendu sans chargeur, a de quoi faire grincer des dents, même chez les fans de la marque. Si l'ajout de contenu Mario Kart 8 Deluxe en décembre dernier prouve que Nintendo assure un certain suivi, cela ne suffit pas à faire passer la pilule d'un prix jugé exorbitant par beaucoup..On se rappelle également que peu après son lancement, Alarmo avait été modifié par un utilisateur pour faire tourner le jeu Doom et afficher des images personnalisées, révélant ainsi un potentiel technique dépassant ses fonctions initiales.Ces reports successifs et la communication floue de Nintendo interrogent. L'entreprise cherche-t-elle à booster les abonnements à son service en ligne en prolongeant l'exclusivité d'Alarmo ? (on en doute). La production est-elle réellement en difficulté, ou s'agit-il d'une stratégie pour créer une demande artificielle et positionner Alarmo comme un produit premium ? L'arrivée prochaine de la Switch 2 , bien que son impact direct sur Alarmo soit discutable, pourrait également jouer un rôle dans cette stratégie.Si vous souhaitez en apprendre plus sur Alarmo, nous vous invitons également à lire notre dossier publié par Xavier.