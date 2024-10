Alarmo bientôt disponible pour tous

Is this a limited-time or limited-edition product?

Nintendo Sound Clock: Alarmo is not a limited-time or limited-edition product.

A la surprise générale, Nintendo nous a pondu un nouvel objet inattendu : le réveil musical interactif Alarmo. Ce réveil reprend les mélodies des franchises Nintendo les plus populaires comme Mario, Zelda ou encore Splatoon.Avec ce nouvel accessoire, la firme de Kyoto prouve une fois de plus qu'elle sait faire preuve d'inventivité et d'originalité alors que toutes les attentes sont portées sur la remplaçante de la Nintendo Switch. Nous en avons d'ailleurs dédié un article sorti mercredi dernier sur PN.La mise en vente du Nintendo Alarmo s'est effectuée dans un premier temps sous forme de précommande en exclusivité sur le My Nintendo Store par les abonnés Nintendo Switch Online. Ces précommandes se terminant le 15 janvier 2025, nous sommes alors en droit de poser la question si les non abonnés du Nintendo Switch Online auront le plaisir de se faire réveiller par l'entrainante balade jazzy de New Donk City.Si Nintendo a déjà sévi en proposant des éditions limitées (qui recherche encore une version de Super Mario 3D all-stars sur switch en 2024...), il semblerait que la situation soit différente pour le Nintendo Alarmo. La FAQ de Nintendo pour Alarmo indique clairement qu'il ne s'agira pas d'un produit en édition limitée, vous pourrez donc vous le procurer sans risque de surenchère :Nintendo a déclaré que le réveil interactif serait disponible chez d'autres revendeurs l'année prochaine, mais ils n'ont pas révélé de date exacte ni chez quels revendeurs spécifiques vous pourrez vous attendre à trouver Alarmo. Espérons que Nintendo partagera ces détails dans un avenir proche.Alors avez-vous déjà franchi le pas ? Mais prenez garde, désormais plus aucun retard ne sera accepté avec le réveil musical interactif Alarmo !

Source : Nintendo FAQ