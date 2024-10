Une nouvelle bande-annonce pour Mario & Luigi : L’épopée fraternelle dévoile Connexia et plusieurs nouveautés

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle - Une grande aventure maritime ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 7 novembre prochain, Mario & Luigi : L’épopée fraternelle débarquera sur Nintendo Switch, marquant le grand retour de la série de RPG Mario & Luigi, absente depuis 2015. Pour faire patienter les fans, Nintendo a dévoilé une nouvelle bande-annonce intitulée Mario & Luigi : L'épopée fraternelle – Une grande aventure maritime, qui offre un aperçu du monde de Connexia et des nouveautés de gameplay.Dans ce nouvel opus, Mario et Luigi devront restaurer l’unité de Connexia, un monde divisé en plusieurs îles, en voyageant à bord du Navisthme, un navire-île unique en son genre. Ces différentes iles seront autant de climats et de paysages différents, de la jungle luxuriante aux villes animées. Chaque environnement aura son lot de quêtes RPGiesques et de mystères à résoudre pour notre inséparable duo.En chemin, les joueurs rencontreront de nouveaux alliés, comme Ampéria et Couchomb (qui, malgré son nom, n'est pas un cochon), et retrouveront des personnages emblématiques du royaume Champignon.Les mécaniques de combat reposent toujours sur des Actions Duo et des Attaques Frères, qui demandent de la coordination entre Mario et Luigi. Pour traverser les obstacles, les deux frères peuvent par exemple se transformer en boule roulante ou utiliser des attaques élémentaires comme la boule de feu ou de glace.Lors des combats au tour par tour, les joueurs devront maîtriser le timing et les contre-attaques pour défaire les ennemis, tout en utilisant des Prises de Combat stratégiques pour créer des combos dévastateurs.Une des grandes nouveautés de ce titre est l’introduction du Génie de Luigi. Ces éclairs d’inspiration, parfois inattendus, offriront des solutions aussi bien pour les énigmes que pour les affrontements contre des boss, donnant un avantage décisif à Mario et Luigi. On a toujours su que Luigi était génial !Nos premières impressions , archi-enthousiastes, sont disponibles sur Puissance Nintendo, n’hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur ce que réserve Mario & Luigi : L’épopée fraternelle dont la sortie est donc calée au 7 novembre 2024, juste à temps pour rejoindre vos cadeaux au pied du sapin !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord pour partager vos impressions !Source : Communiqué de presse