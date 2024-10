Goldorak – Le Festin des Loups est désormais disponible sur Nintendo Switch

Goldorak - Le Festin des Loups - Trailer de Lancement Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’Édition Deluxe : incluant le jeu standard, un Steelbook exclusif, un lenticulaire, un porte-clé et un poster.

L’Édition Collector : avec une figurine exclusive de 25 cm, un Artbook, 3 pin’s, des lithographies, et des bonus digitaux

Disponible dès ce jeudi 10 octobre 2024 sur la console hybride de Nintendo, le jeu nous plonge dans l'univers riche et dynamique de Goldorak, où les célèbres Golgoths tels que Damu Damu et Goru Goru reprennent vie. Goldorak : Le Festin des Loups avait été reporté à 2024 alors qu'il était bien sorti en 2023 sur d'autres plateformes.Voici la bande-annonce de lancement du jeu :Goldorak – Le Festin des Loups nous propose de prendre les commandes de l'OVT d'Alcor, de manier la puissance du Spazer et d'explorer le vaste open world. Tout cela en découvrant des combats dynamiques. Le jeu suit le premier arc narratif de la série animée : cela permet aux fans de revivre des moments d'anthologie et de plonger dans une aventure riche en action comme en émotions.Pour les collectionneurs, deux éditions spéciales sont proposées par Microids :Goldorak – Le Festin des Loups est inspiré de la série culte adaptée du manga UFO Robot Grendizer de Go Nagai, un incontournable pour les fans de la licence, où chaque combat contre le Grand Stratéguerre est une bataille pour la survie de l'humanité toute entière.La sortie de Goldorak sur d'autres consoles n'a pas laissé un souvenir mémorable aux joueurs, si vous avez l'intention de retrouver Goldorak sur votre Switch à l'occasion de sa sortie