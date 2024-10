Dès 17h, inscrivez-vous pour participer au Nintendo Switch Online: Playtest Program de Nintendo

Les abonnés au service Nintendo Switch Online qui ont pris en plus le Pack Additionnel font l'objet d'une attention particulière de la part de Nintendo cette semaine avec lancement d'une campagne de recrutement pour un test à grande échelle qui vient tout juste d’être annoncée par Nintendo. Inscrivez-vous ici Dès ce jeudi 10 octobre à 17h, vous pourrez vous inscrire pour peut-être participer au Nintendo Switch Online: Playtest Program ! Ce programme, qui cherche à recruter a priori un grand nombre de testeurs dans le monde entier, permettra d'essayer en avant-première une nouvelle fonctionnalité encore mystérieuse du service en ligne de la Switch.L’inscription est ouverte aux résidents de France, mais aussi d’autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Japon. Les places seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », alors ne tardez pas si vous voulez en être !Les participants sélectionnés devront télécharger un logiciel exclusif sur leur Nintendo Switch pour prendre part à cette phase de test, qui se déroulera du 23 octobre au 5 novembre.Pour participer, vous devez être abonné à Nintendo Switch Online + Pack Additionnel et vous inscrire directement sur la page dédiée : playtest-p.nintendo.com/fr-fr . Qu'attendez-vous pour rejoindre l’aventure et découvrir cette mystérieuse nouveauté ?Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord pour partager vos impressions et spéculer sur cette nouvelle fonctionnalité ! En tout cas, si vous y prenez part, on sera curieux d'avoir vos retours si... vous avez le droit d'en parler publiquement !Source : Nintendo Playtest