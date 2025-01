Pokémon TCG Pocket explose tous les records !

Pokémon TCG Pocket continue son succès après déjà 3 mois d'ouvertures quotidiennes de booster.Si le jeu mobile de carte à jouer et à collectionner Pokémon faisait un carton à sa sortie comme nous vous l'expliquions dans notre précédent article , nous étions curieux de savoir si la fidélité de ses joueurs allait se prolonger en 2025.Ce début de semaine a été ponctué par l'apparition d'une nouvelle actualité annonçant la célébration de l'obtention de 40 milliards de cartes ouvertes ! Et pour célébrer ce record, une carte exclusive Pokedex aux couleurs des starters de la première génération est offerte.Dépêchez-vous car vous avez jusqu'au 30 avril pour récupérer cette carte éphémère qui complètera votre Pokedex et alimentera vos decks. Pokémon TCG Pocket continue d'être alimenté avec de nouveaux défis d'arènes, de nouvelles cartes ainsi que des pioches leveinards au doux goût d'aléatoire.Pokémon TCG Pocket est toujours disponible gratuitement sur Android et iOS.Alors avez-vous succombé au pack premium ? Êtes-vous l'heureux détenteur d'un Ptera Ex ?Partagez vos expériences et vos anecdotes en commentaire ci-dessous, ou rejoignez notre serveur Discord pour échanger avec la communauté !