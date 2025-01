[PNCAST] Tout sur l’annonce de la Nintendo Switch 2 dans un podcast spécial !

Au programme de ce podcast exceptionnel 100% Switch 2...

Si vous avez suivi les actualités brûlantes, vous savez déjà que Nintendo a fait sensation avec une révélation sortie de nulle part mais particulièrement attendue grâce à la Rumeur, et notre équipe s’est réunie pour analyser chaque détail de cet événement historique.- L’avant-reveal : les fuites qui ont fait trembler la rédac'En complément de notre dossier de réactions de l'équipe de Puissance Nintendo , on revient sur les rumeurs et les indiscrétions qui ont agité la toile ces dernières semaines, notamment l’impression 3D d’un accessoire Switch 2 montré à qui voulait bien le voir par Genki au CES 2025. Comment les leaks ont-ils influencé nos attentes ? Et surtout, qu’a-t-on pensé de la visite des avocats de Nintendo auprès de Genki ? On vous dit tout !- La vidéo officielle de 2 minutes : un reveal à la sauce NintendoLa Switch 2 a enfin montré son visage le 16 janvier dernier. Joy-Con clipsables, double port USB-C, rétrocompatibilité partielle et… ce mystérieux bouton qu’on appelle déjà “le bouton C” : le reveal de la console a-t-il tenu ses promesses ? On vous donne notre avis sans détour.- Les jeux au cœur des attentes : Mario Kart 9 sous le feu des projecteursAvec un circuit inédit présenté dans la séquence vidéo, Mario Bros Circuit, et des rumeurs sur une ligne de départ à 24 joueurs, Mario Kart 9 semble taillé pour la Switch 2. Est-ce suffisant pour en faire un système-seller ? Spoiler : les avis sont partagés.- Une ambition à 20 millions d’unités venduesNintendo vise haut, mais est-ce réaliste ? On compare les chiffres de lancement de la première Switch et les projections pour sa petite sœur, sans oublier de parler du marché et des inquiétudes sur les prix des jeux évoquées par de récentes fuites.Et comme cela est maintenant possible grâce à la magie de la technologie et la patience d'AXfili à la réalisation, le PNCAST est aussi disponible en vidéo, on diffuse en Live lors de l'enregistrement, et on met en ligne son replay sur YouTube :Avec Boris, Guiome, Pegasus Fred et AxfiliPN, cet épisode vous promet des échanges enflammés, une bonne dose d'humour (oui, on s'amuse beaucoup pendant l'enregistrement du PNCAST comme l'ont peut-être constaté les curieux de passage sur notre chaîne Twitch pendant l'enregistrement ), et un regard critique sur ce que cette annonce signifie pour l'avenir de Nintendo à moyen-terme. Eh oui, une nouvelle console, cela engage le fabricant pendant 5 à 10 ans !A voir aussi : le PNSHOW ACTU #1 100% Switch 2 Écoutez ce nouveau PNCAST dès maintenant et partagez vos impressions en commentaire, venez dialoguer avec nous sur notre serveur Discord ou n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag #pncast !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Pocket Casts - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Axfili, Boris, Guiome et Pegasus Fred pour leur participation à ce podcast.