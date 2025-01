Shigeru Miyamoto : la Wii est spéciale pour moi car elle a élargi l’horizon du jeu vidéo

« La Wii est spéciale pour moi. À l'époque, Iwata et moi-même avions le sentiment que les jeux devenaient quelque chose de spécifique aux « gamers » et nous voulions changer cela en créant quelque chose qui puisse être expérimenté par n'importe qui.C'est ce qui a motivé la création de la Wii, et c'est quelque chose que nous avons réussi à accomplir. En regardant les photos de familles jouant ensemble, je suis heureux de penser que le nombre de joueurs a augmenté grâce à la Wii. »

L'échec commercial de la GameCube , écoulée à seulement 21 millions d'exemplaires dans le monde, a été un tournant décisif pour Nintendo. Bien qu'elle reste une console culte pour ses adeptes, la NGC n'a jamais atteint les objectifs de ventes escomptés. Cet accueil mitigé a poussé la firme japonaise à repenser sa stratégie, ouvrant la voie à une révolution majeure dans l'industrie du JV : la Wii.Nintendo savait qu'il fallait faire quelque chose de différent pour relancer les ventes dans le monde entier, et cela nécessitait une réflexion radicale pour y parvenir. Nintendo a donc entrepris de voir où en était le marché, où il se dirigeait et comment Nintendo pouvait peut-être orienter les choses dans une direction différente. C'est cette analyse des joueurs et des jeux dans leur ensemble qui a donné naissance à la Wii.La console a connu un succès fulgurant, comme Nintendo n'en avait jamais connu dans le domaine des consoles de salon, et elle a changé à jamais le mode de fonctionnement de l'entreprise. Il s'avère que la Wii est aussi l'un des moments dont Miyamoto est le plus fier.Lors d'une conférence donnée par Shigeru Miyamoto à l'occasion de l'ouverture du musée Nintendo au Japon , le développeur iconique s'est attardé sur la Wii. La console à commande par mouvements a fait irruption sur le marché avec une fureur absolue qui a remodelé l'industrie du JV, et ce qu'elle a réussi à faire en a fait quelque chose de vraiment spécial pour Miyamoto . Ci-dessous ses commentaires sur la machine et ses réalisations :Car oui, la Wii a marqué un tournant pour Nintendo mais également pour l’industrie au global, en popularisant le JV auprès d’un public bien plus large que les gamers traditionnels. Grâce à ses commandes intuitives basées sur les mouvements, elle a attiré des personnes de tous âges, des familles aux seniors, en rendant le jeu vidéo accessible et convivial.Des titres comme Wii Sports, Wii Sports Resort, Mario Kart Wii ou encore Just Dance ont transcendé les frontières habituelles du gaming, propulsant la Wii au rang de phénomène culturel. Dépassant la barre symbolique des 100 millions d’unités vendues à travers le monde.Et vous, que retenez-vous de la Wii ? Ses jeux, non ? Mario Galaxy 1 & 2, New Super Mario Bros Wii, Smash Bros Brawl, Zelda Twilight Princess, Skyward Sword , Metroid Other M, Donkey Kong Country Returns , Wii Sports, Wii Sports Resort, … La liste est longue.Source : Go Nintendo