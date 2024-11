Pour Miyamoto, Navi est le talon d’Achille d’Ocarina of Time

« Je pense que la façon dont nous donnons des indices est encore un peu trop inamicale. Pour parler franchement, je peux maintenant vous faire un aveu, je pense que tout le système de Navi qui vous donne des conseils est le plus gros point faible d'Ocarina of Time. Il est incroyablement difficile de concevoir un système qui prodigue de bons conseils, des conseils adaptés à la situation du joueur. Pour y parvenir, il faudrait passer autant de temps que pour développer un jeu entier, et je craignais que nous ne nous enfoncions dans un trou si nous recherchions la perfection. »

« Si vous lisez le texte de Navi, elle dit toujours les mêmes choses. Je sais que cela peut paraître mauvais, mais nous l'avons volontairement laissée à un niveau un peu « stupide ». Je pense que si nous avions essayé de rendre les allusions de Navi plus sophistiquées, cette « stupidité » aurait été encore plus évidente. En fait, je voulais supprimer tout le système, mais cela aurait été encore plus désagréable pour les joueurs. On peut considérer que Navi est là pour les joueurs qui arrêtent de jouer pendant un mois ou deux, qui reprennent le jeu et qui veulent se souvenir de ce qu'ils étaient censés faire. C'est une excuse effrontée, je sais. (rires) ».

A peine quatre jours après son 26e anniversaire, The Legend of Zelda: Ocarina of Time vient de nous révéler de nouveaux secrets Le dernier exemple en date concerne Navi, sidekick le plus célèbre de la saga . En effet, une interview de Shigeru Miyamoto datant de 1999 pour un guide stratégique japonais au sujet du jeu vient de refaire surface. Cette dernière fournit notamment des infos croustillantes sur la fée de la Forêt Kokiri.Dans cette interview, récemment traduite par Shmuplations, Miyamoto donne son avis sur Navi (pas mal ce jeu de mots), personnage qui donne des indices à Link tout au long du jeu :Miyamoto poursuit en disant que :La problématique de l’assistanat avec Navi dont parle Miyamoto a certainement dû poser problème avec les autres sidekicks de la saga légendaire : Midona, le Lion Rouge, Ezlo, Linebeck, … et bien évidemment Fay. Le sidekick de Skyward Sword avait suscité de vives critiques de la part des joueurs en raison de ses interventions fréquentes et intrusives. Exemple, Link obtient le grappin, avec le descriptif de l’objet écrit en bas de l’écran. Fay surgit ensuite pour répéter dans les grandes lignes ce que le joueur vient de lire au sujet du grappin. Ce qui rendait l’expérience de jeu trop saccadée. Mais si l’on observe la présence des sidekicks dans les 3 derniers opus de la saga, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et Echoes of Wisdom , force est de constater que Big N a plutôt bien réglé cette problématique.Qu’en pensez-vous ? Appréciez-vous le personnage de Navi ?Source : My Nintendo news