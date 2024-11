Test de la manette et de la housse de transport Switch Boo Hoo de PDP

Pour aller directement à l'essentiel...

Elle dispose d'une autonomie de 40 h, de capteurs de motion control, d'une portée sans fil à faible latence de 9 mètres et de deux boutons arrière reprogrammables

Disponible depuis le mois de septembre, la manette Rematch Glow Boo Hoo est une nouvelle manette sous licence officielle Nintendo à l'effigie du célèbre fantôme des jeux Super Mario, Boo. Non content de profiter de sa licence pour nous proposer une jolie manette, PDP a aussi lancé avec les mêmes designs une housse de transport, la Travel Case Plus Glow.Trois choses que j’ai aimées au sujet de ces deux accessoires :- Une esthétique originale et fonctionnelle: les éléments phosphorescents de la manette et de la housse offrent un design attrayant et unique, surtout pour les fans de Boo et de l'univers Mario. Leur capacité à luire dans l’obscurité ajoute une touche ludique qui plaira autant aux petits qu’aux grands.- Les fonctionnalités et la robustesse de la manette : Avec 40 heures d’autonomie, des capteurs de motion control, et deux boutons arrière reprogrammables, la manette Rematch Glow Boo Hoo offre des performances solides et répond aux attentes pour un produit haut de gamme.- Engagement écologique de la housse : La Travel Case Plus Glow est fabriquée à partir de matériaux recyclés, ce qui témoigne d’un effort pour réduire l’impact environnemental, un argument apprécié pour les consommateurs sensibles à ces problématiques.Trois choses que j’ai moins aimées :- Le bruit des boutons sur la manette : les clics audibles des boutons donnent une impression de manette bas de gamme, ce qui détonne avec son positionnement haut de gamme et peut gêner sur le long terme.- Encombrement de la housse : avec près de 5 cm de hauteur, la housse est plus imposante que d’autres modèles, ce qui peut être un frein pour ceux qui cherchent une solution de transport plus compacte.- Communication perfectible sur l’écologie: malgré un effort louable pour utiliser des matériaux recyclés, les QR codes et URL censés fournir des informations complémentaires ne fonctionnent pas, ce qui limite la crédibilité de l’argument écologique.Les deux produits ont pour principale particularité de luire dans le noir, grâce à des éléments phosphorescents. Ainsi, vous pourrez voir les traits de Boo et des sprites dessinés sur les produits dans la pénombre, pendant quelque temps avant que l'effet ne s'estompe avant de se recharger avec la lumière dès que possible.Ca marche plutôt bien, l'effet est plutôt réussi et on vous propose de voir ce que cela donne avec ces photos officielles, nos propres photos n'étant pour le coup pas des plus réussies dans le noir absolu !Si vous avez déjà lu notre test de la manette Afterglow , les caractéristiques de la manette Boo ne vous surprendront pas : il s'agit de la même manette, avec une esthétique un peu différente. Le bouton de configuration est arrondi et légèrement décentré par rapport à la version Afterglow, mais c'est bien tout.La collection de manette sans fil de PDP propose également les deux boutons configurables situés dessous. Cela permet de sauvegarder des combos de touches pour les activer d'une seule pression sur ce bouton. La coques inférieure est dotée d'une texture anti-dérapante plutôt efficace.La prise en main est aussi agréable que l'Afterglow : les boutons sont bien disposés sur l'avant de la manette, il y a peut-être juste le bouton "photo" qui est placé un peu haut et rend la prise de cliché un peu difficile sans tout lâcher pour l'atteindre, mais à part les testeurs de jeux vidéo, qui prend des captures de nos jours depuis la fin de la publication sur X des visuels que l'on prend ?Les caractéristiques de la manette Boo n'ont pas à rougir par rapport à la manette officielle de Nintendo :On n'a pas encore eu besoin de recharger notre manette depuis le début du test, on ne ne doit pas être loin de la durée de vie annoncée. La bonne nouvelle, à notre avis, c'est la présence de capteurs de motion control, qui manquent sur d'autres modèles de manettes non officielles. Par contre, toujours pas de puce NFC, mais il faut aussi admettre que la fonctionnalité ne manquera pas à beaucoup de joueurs, les amiibo et les jeux du type Toys to life sont un peu passés de mode.En termes de prise en main, donc, que du bon : la manette réagit bien, est robuste, et permet d'enchaîner les parties dans de bonnes conditions de jeu. On n'en attendait pas moins : à 59,99€ en prix public, on est sur du haut de gamme d'accessoire-tiers pour sa console, comme toujours on y réfléchit à deux fois avant d'abandonner le produit officiel, la manette Classique Pro, quand la différence de prix n'est plus si importante.Par contre, comme on l'avait déjà constaté avec la manette Afterglow, la manette fait un bruit de plastique quand on joue : des "clic clic clic" qui sont nettement perceptibles et donnent un sentiment de manette bon marché alors que son prix de vente, on l'a vu, est plutôt dans le haut de gamme de l'accessoire console. On s'habituera certainement à ces bruits, mais il fallait toutefois le mentionner.Mais quand on veut associer performance et style, alors une manette d'un autre fabricant peut s'imposer d'elle-même, surtout quand on a la possibilité comme ici d'y adjoindre une super housse de transport, la Travel Case Plus Glow. Cet étui de voyage est proposé à un prix raisonnable, classique pour les housses de transport : le prix public annoncé est de 19,99€.L'étui est entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé, ce qui est un atout, de notre point de vue, pour réduire l'impact des pollutions plastiques par la valorisation des déchets de cette nature. PDP en fait un argument de vente sur l'emballage du produit où l'on peut lire :Cela se traduit donc par l'utilisation de plastique recyclé, un matériau en "cuir végétalien fabriqué à partir de matériaux recyclés" tandis que "glissières et doublure interne fabriquées à partir de bouteilles plastiques recyclées à 100%". Quant à l'emballage du produit, on apprend qu'il est "imprimé avec de l'encre de soja, une ressource renouvelable et biodégradable".On avoue avoir été sensible à cet argument. Dommage que le QR code sensé permettre d'accéder aux pages Développement durable PDP renvoie seulement vers la page d'accueil du site, et que l'URL indiquée sur l'emballage ne fonctionne pas, pour en savoir plus.Le travel case Plus Glow est compatible avec tous les modèles de Switch : que vous possédiez la Switch classique, la Switch OLED ou la Switch Lite, vous pouvez utiliser cette housse. La console se pose sur la partie inférieure, et est très bien protégée. Il faut dire que la housse est assez encombrante : près de 5 cm de hauteur, cela semble beaucoup.A la sortie de la Switch, nous avions pris un des rares modèles de la marque Hori alors disponibles, et cette housse nous accompagne toujours aujourd'hui pour la Switch OLED. Ses 5 compartiments permettent de stocker une dizaine de cartouches, et on peut ranger les dragonnes des Joy-Con facilement. Avec le modèle Boo, on a un rangement dans la partie supérieure de la housse qui permet de tout accueillir en vrac. Cela explique la hauteur importante, mais chacun y trouvera son compte pour ranger ses cartouches et ses accessoires de prédilection.Très jolies, cette manette et cette housse apportent un peu d'humour dans votre équipement avec un Boo qui se cache à la lumière du jour et qui vous chasse dans le noir. Cela ne vous rappelle rien ? Eh bien oui, c'est le comportement de Boo dans les jeux Mario. Le fourbe.La manette est robuste, et dispose de deux boutons configurables qui n'existent pas sur la manette officielle. Celle-ci a pourtant d'autres atouts comme la puce de lecture NFC pour les amiibo par exemple, qui manquent ici. Mais en fonction de votre profil de joueur, peut-être les deux boutons supplémentaires sont-ils un argument qui fera mouche quand viendra le moment de choisir entre la manette Classique Pro de la Switch proposée par Nintendo et ce modèle proposé par PDP.Si le clic clic des boutons de nous inquiète pas, vous pouvez foncer sur cette référence PDP de manette Boo, qui fera parfaitement le job et vous accompagnera sur vos longues sessions de jeu de manière tout à fait confortable.Quant à l'étui de transport, il protègera parfaitement votre console que vous pourrez glisser dans une coque solide et robuste, qui par ailleurs pourra accueillir bon nombre de cartouches de jeux et de petits accessoires pour votre console comme les dragonnes des Joy-Con. L'encombrement en pâtit un peu, mais c'est sans doute le compromis à accepter pour avoir la console et les jeux au même endroit.