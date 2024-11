Maliki: Poison of the Past dévoile son gameplay et sa date de sortie

MALIKI : POISON OF THE PAST [GAME] Gameplay Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans cette nouvelle bande-annonce de Maliki: Poison of the Past, le studio nous propose de découvrir ce qui fait la force du jeu, à savoir un système de manipulation du temps innovant qui est intégré dans des combats au tour par tour. Le jeu entend bien nous épater avec ses énigmes captivantes, l'exploration d’un monde fantastique.Lors de l'annonce du jeu , on espérait encore une sortie en 2024, l'absence de nouvelles n'était donc pas de bon augure : le projet subit quelques mois de retard, mais la date de sortie est maintenant calée au 11 mars 2025.Inspiré de la bande dessinée Maliki, Maliki: Poison of the Past propose un mélange de RPG, d’exploration, de combats tactiques au tour par tour et de narration soignée. La franchise, forte de ses 8 tomes vendus à plus de 300 000 exemplaires depuis 20 ans, s’offre ici une nouvelle raison d'être sur console et sur PC via Steam.Le projet est développé par le studio Blue Banshee, co-fondé par Souillon, créateur de la bande dessinée. Prêt à plonger dans l’univers de Maliki ? Notez le 11 mars 2025 dans vos calendriers et préparez-vous à une aventure pas tout-à-fait comme les autres ! Les plus curieux peuvent déjà en apprendre plus sur la la fiche Steam du jeu où une vidéo des développeurs a été mise en ligne.Source : Communiqué de presse